Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: αισιοδοξία και ελπίδα τις επόμενες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Η αστρολόγος της εκπομπής, ξεκίνησε με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τις επόμενες ημέρες, που οι πλανήτες, θα φέρουν μία "μαγική όψη" ελπίδας.

Θα λυθούν προβλήματα και θα έρθουν έντονοι και μεγάλοι έρωτες στα προσωπικά με την ελπίδα να κερδίζει τις εντάσεις.

Ευδοκιμούν και επαγγελματικά βήματα, εκτος από τα προσωπικά ζητήματα που θα έχουν την τιμητική τους.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Νονός Μαλένας: τι λέει για τη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Ουκρανία – Καντίροφ: Θα κατακτήσουμε και το Κίεβο μετά το Ντονμπάς

Πάτρα: Επίθεση με μολότοφ στο τμήμα Μεταγωγών της Αστυνομίας