Οικονομία

Επιδότηση καυσίμων: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Οι δυο τρόποι και τα ποσά της επιδότησης. Η διαδικασία για τις αιτήσεις.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την αίτηση επιδότησης καυσίμων μέσω ειδικής εφαρμογής του gov.gr. H επιδότηση μπορεί να δοθεί σε δύο μορφές: με ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Όσοι επιλέγουν την ψηφιακή κάρτα θα έχουν μπόνους 5 ευρώ. H ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως τις 31/7/2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ και φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Η επιδότηση αφορά σε 60 λίτρα καυσίμων (για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) και ισούται 0,22 ευρώ/λίτρο.

Για τα αυτοκίνητα, η επιδότηση καυσίμου θα φτάσει τα 40 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα και τα 50 ευρώ για τα νησιά. Για τις μοτοσικλέτες, η επιδότηση με την κάρτα καυσίμου θα είναι 30 και 35 ευρώ, αντιστοίχως. Για τον μήνα Απρίλιο θα δοθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 200 ευρώ σε 28.600 εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος καυσίμου των μηνών Μαρτίου και Απριλίου .

Η διαδικασία

Ο δικαιούχος θα εισέρχεται στο gov.gr με κωδικούς Taxisnet, ενώ δηλώνει τον αριθμό πινακίδας του ΙΧ για το οποίο προορίζεται η επιδότηση. Παράλληλα γίνεται έλεγχος για την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου, την ασφάλιση αλλά και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον αυθεντικοποιηθεί ο δικαιούχος αιτείται είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν, είτε την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Στη συνέχεια, ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

Την ψηφιακή κάρτα μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό τηλέφωνο και να κερδίσει έξτρα «μπόνους» 5 ευρώ, υπάρχει όμως ημερομηνία λήξης στη χρήση της, μέχρι τις 31/7/22. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα έχουν το δικαίωμα να εξαργυρώσουν το ποσό της επιδότησης στα πρατήρια οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο.

Για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων με κινητήρα diesel τον Απρίλιο θα είναι διπλή η στήριξη. Θα υπάρξει απευθείας μείωση της τιμής κατά 15 λεπτά το λίτρο στην αντλία ενώ εάν τηρούν τα εισοδηματικά κριτήρια θα λάβουν και την ψηφιακή κάρτα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Εάν μία οικογένεια διαθέτει δύο αυτοκίνητα, μπορεί να επιδοτηθεί και για τα δύο εφόσον είναι στο όνομα διαφορετικού μέλους της οικογένειας, και το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα για επιδότηση.

Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση, είτε για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, είτε για την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πηγή: imerisia.gr





