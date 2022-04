Life

“The 2Night Show”: οι καλεσμένοι της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά, μαζί με την εκλεκτή συντροφιά του, μας υπόσχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεταιστο «The 2Night Show» τονΜανώλη Γκίνη. Ο μικρός πρωταγωνιστής, με το τεράστιο ταλέντο, μιλάει για όλα με αυθορμητισμό και σπιρτάδα, σε μια απολαυστική συζήτηση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον ρόλοτου Άγγελου στη σειρά «Τα Καλύτερά μας χρόνια», στην εμπειρία του στην παράσταση «Εκτός Ελέγχου», στη σχέση του με την υποκριτική, αλλά και με τα μεγαλύτερα αδέλφια του. Τι του έκανε εντύπωση στην περιοδεία της παράστασης στη Θεσσαλονίκη; Ποιο αίτημά του έκανε γνωστό στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στο στούντιο με τον Δήμαρχο Γλυφάδας; Τέλος, ο μικρός Μανωλάκης συναντάει τον μικρό Σπύρο Ντούγια και οι στιγμές που μας χαρίζουν είναι απίθανες!

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο «The 2Night Show»είναι και ο Λευτέρης Μητσόπουλος. Ο νεαρός κωμικός που εμφανίζεται στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, «HappyDay», μοιράζεται λεπτομέρειες από την αναπάντεχη πορεία του. Θυμάται τη ζωή του στη Ναύπακτο που δούλευε ως οικοδόμος, τα viral βίντεο με την αγαπημένη του γιαγιά, ή αλλιώς Βάβω όπως τη φώναζε, αλλά και τη φήμη του που έφτασε μέχρι την Αμερική. Πώς ξεκίνησε να μιμείται ήχους και φωνές; Πόσα χρόνια αργότερα ανακάλυψε ότι τον αναζητούσαν οι συνεργάτες της διάσημης EllenDeGeneres; Τέλος, μιλάει για τους επαγγελματικούς του στόχους, αλλά και για τη γυναίκα που του έχει κλέψει την καρδιά και φυσικά, περνάει μια βόλτα από το στούντιο του μικρού Σπύρου Ντούγια για να δημιουργήσουν μαζί ένα δικό τους χιουμοριστικό βίντεο!

«The 2NightShow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

ExecutiveProducer: ΑγλαΐαΛάτσιου

Σκηνοθέτης:Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Νονός Μαλένας: τι λέει για τη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Ντράμερ - Αποπλάνηση 6χρονης: Παρών στο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος

Κεφαλονιά - τροχαίο δυστύχημα: απανθρακώθηκε νεαρός άνδρας (εικόνες)