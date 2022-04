Αθλητικά

Χαλκιδική: άγρια επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου (βίντεο)

Παίκτες και προπονητές πιάστηκαν στα χέρια με τους φιλάθλους να πετούν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο.

Επεισοδιακός ήταν ο αγώνας μεταξύ τυης Δόξας Καλυβών και Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική.

Οι έντονοι πανηγυρισμοί της Δόξας και όσα ειπώθηκαν, φαίνεται να έριξαν λάδι στη φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις δύο πλευρές να διαπληκτίζονται και την κατάσταση να ξεφέυγει, με τους φιλάθλους να συμμετέχουν πετώντας αντικείμενα και φωτοβολίδες από τις κερκίδες.

Ο Αστέρας ήταν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 46 πόντους έναντι 45 της Δόξας, δυο στροφές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Ωστόσο στο μεταξύ τους ματς, οι φιλοξενούμενοι πήραν το τρίποντο με 2-0 και σκαρφάλωσαν στην κορυφή.

Για την ιστορία, η Δόξα επικράτησε στο μεταξύ τους ματς με 0-2 και προσπέρασε τον Άγιο Νικόλαο που έχει ρεπό την τελευταία αγωνιστική, ενώ αμφότερες ανέρχονται στην Α’ κατηγορία Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα ήταν τεταμένο από το πρώτο μεταξύ τους ματς, στο οποίο επίσης επικράτησε η Δόξα με 5-3.

Δείτε τα επεισόδια μετά το 42' στο βίντεο.

Πηγή: xalkidikipolitiki.com

