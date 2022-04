Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Παρέμβαση για τον αγώνα ΠΑΟΚ - Μαρσέιγ

Παρεμβάσεις από τις Αρχές και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για την αποφυγή επεισοδίων στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέιγ στην Τούμπα.

Τα επεισόδια που προκλήθηκαν στη Γαλλία μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ και της Μαρσέιγ, έχουν θορυβήσει την Ελληνική Αστυνομία, η οποία λαμβάνει μέτρα εν όψει του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων στην Τούμπα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «UEFA Europa Conference League»,

Ο Υπουργός, προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε παρέμβαση σε αξιωματούχους της UEFA, για να γίνει δεκτό το αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης κατέθεσε εγγράφως αίτημα στις αρμόδιες αρχές για απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης φιλάθλων της Μαρσέιγ, ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (14/4/2022).

Η εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της μετακίνησης των φιλάθλων της Μαρσέιγ έχει εφαρμοστεί και κατά το παρελθόν και σε άλλους διεθνείς εκτός έδρας αγώνες της γαλλικής ομάδας.

Επικοινωνία για το εν λόγω θέμα είχε σήμερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με τον γενικό γραμματέα της UEFA Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα Giorgio Marchetti. Στην παρέμβασή του ο Υπουργός ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και την προστασία της κοινωνικοοικοικονομικής ζωής στη Θεσσαλονίκη.

