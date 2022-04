Κοινωνία

Παραλιακή: Πάνω από 100 παραβάσεις σε ένα βράδυ

Σοκάρει ο αριθμός των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν από την Τροχαία σε ένα μόνο βράδυ.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε 106 ανήλθαν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την Τροχαία σε 362 ελέγχους οι οποίοι διενεργήθηκαν κατά τις βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου (9/4) στην περιοχή της παραλιακής (Λ. Ποσειδώνος- ΕΟ Αθηνών-Σουνίου-Λ. Βουλιαγμένης). Σκοπός των ελέγχων είναι η αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

56 για υπέρβαση ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας

39 για παράνομη στάθμευση, από τις οποίες 2 για ράμπα αναπήρων και 3 σε ειδικούς χώρους στάθμευσης αποκλειστικά οχημάτων ατόμων με αναπηρία,

2 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

1 για οδήγηση για επίδειξης ικανότητας

1 για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

1 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

1 ανασφάλιστο όχημα

1 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και

4 για μη εφοδιασμό με αποτελεσματικό σιγαστήρα.

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 34 ζεύγη πινακίδων και ισάριθμες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και 53 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, ακινητοποιήθηκε ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα οδηγηθεί για έκτακτο τεχνικό έλεγχο.

Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν 5 αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και 4 Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

