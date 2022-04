Οικονομία

MYTILINEOS: “Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά”

Η MYTILINEOS στηρίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π. στην Βοιωτία

Σε σχετική ενημέρωση του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π), αναφέρονται τα εξής:

«Με ιδιαίτερη ευαισθησία στις ανθρώπινες & κοινωνικές αξίες των τοπικών κοινωνιών, η Εταιρεία MYTILINEOS στηρίζει την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» του Σ.Κ.Ε.Π., σε 11 σχολεία του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στον Δήμο Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας. Οι συστηματικές και στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Σ.Κ.Ε.Π. στο σχολικό πλαίσιο, έχουν ως στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας των μαθητών/τριών ως προς την αναπηρία, που θα μας οδηγήσει σε ένα σχολείο για όλα τα παιδιά.

Μέσω ενός Ανοιχτού Διαλόγου Αφύπνισης & Συνειδητοποίησης μεταξύ εμψυχωτών/ομιλητών του Σ.Κ.Ε.Π. με αναπηρία, μαθητών & εκπαιδευτικών, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε οι μαθητές/τριες:

Να ενισχύσουν την ικανότητα τους να εντοπίσουν & να αποδομήσουν κακές πρακτικές, στερεότυπα, προκαταλήψεις.

Να λειτουργήσουν μελλοντικά ως συνειδητοποιημένοι πολίτες και ως δυναμικός μοχλός αλλαγής μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

Το όραμα και οι αξίες της MYTILINEOS, πέρα από την επίτευξη των εταιρικών στόχων και τη βιώσιμη αριστεία, συμβάλλουν στο σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Με στόχο την ενίσχυση και εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας, η Εταιρεία επέλεξε το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σ.Κ.Ε.Π. για να συνεισφέρει στην αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σχετικά με τη διαφορετικότητα και την αναπηρία. Αφυπνίζοντας τους μαθητές/τριες γενικής αγωγής και κατ’ επέκταση το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, δημιουργούνται οι κατάλληλες προοπτικές για την ευαισθητοποίηση & συνειδητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και απόδοση των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» του Σ.Κ.Ε.Π. υλοποιείται επιτυχώς από το 2009 και τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Σ.Κ.Ε.Π. στο skep@skep.gr ή αφήστε μήνυμα τηλεφωνικά στο 211 8009876».

