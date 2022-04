Οικονομία

ΙΕΛΚΑ: Πώς ο πόλεμος επηρεάζει τις καταναλωτικές μας συνήθειες

Ο πανικός, ο φόβος και η ασφάλεια που νιώθει το καταναλωτικό κοινό σε σχέση με τον πόλεμο και συγκριτικά με την πανδημία. Η μεγάλη έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) πραγματοποιεί κυλιόμενη έρευνα καταναλωτών σε σχέση με θέματα της επικαιρότητας, με δείγμα 1.000 καταναλωτές. Η τελευταία έρευνα πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 5-10 Απριλίου 2022 και αφορούσε ανάμεσα σε άλλα θέματα και την αντιλαμβανόμενη επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία στις καταναλωτικές συνήθειες στην Ελλάδα.

Σχήμα 1: Συναισθήματα στο καταναλωτικό κοινό από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Όπως καταγράφεται στο σχήμα 1, η πλειοψηφία του κοινού καταλαμβάνεται από συναισθήματα θυμού 30% και φόβου 26% για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την πανδημία COVID-19 είναι σαφώς χαμηλότερα, αλλά υπαρκτά με 14% και 19% αντίστοιχα. Το 19% του κοινού νιώθει ανασφάλεια, το 13% ανησυχία και το 15% άγχος. Μόλις το 8% νιώθει αδιαφορία. Και πάλι τα ποσοστά για την πανδημία COVID-19 είναι χαμηλότερα, με το 19% μάλιστα να δηλώνει πλέον αδιάφορο για την ύπαρξη του κορονοϊού. Στα θετικά καταγράφεται ότι μόλις το 2% του κοινού νιώθει πανικό. Άλλωστε όπως καταγράφεται στο σχήμα 4, το 39% δηλώνει ότι η κρίση στην Ουκρανία είναι σημαντικότερη της πανδημίας COVID-19, ενώ μόλις το 17% δηλώνει το αντίθετο.

Τα ευρήματα της έρευνας είναι ενδεικτικά της ανασφάλειας που νιώθει το κοινό. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2: Απόψεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις αγορές

Συγκεκριμένα:

Το 85% του κοινού θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το κόστος ενέργειας και μεταφορών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Το 87% θεωρεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν οι τιμές σε συγκεκριμένα είδη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Το 72% θεωρεί πιθανό να υπάρξουν ελλείψεις σε συγκεκριμένα είδη διατροφής λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Σχήμα 3:Απόψεις για τα σουπερμάρκετ

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι η μέχρι σήμερα επίδοση των καταστημάτων σουπερμάρκετ δημιουργεί αισθήματα ασφάλεια για τους καταναλωτές. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3, η πλειοψηφία σε ποσοστό 46% δηλώνει ότι τα σουπερμάρκετ φροντίζουν να μην υπάρχουν ελλείψεις στα ράφια – μόλις το 13% διαφωνεί, ενώ σε σχέση με την πανδημία, το 29% δηλώνει ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημόσια υγεία.

Γενικό συμπέρασμα αποτελεί ότι η κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επηρεάζει και θα επηρεάζει την ελληνική αγορά για αρκετό καιρό. Όπως καταγράφεται στο σχήμα 4 μόλις 6% του κοινού δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν επηρεάζει την Ελληνική αγορά. Μάλιστα η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια είναι ιδιαίτερα υψηλή (σχήμα 5). Η συντριπτική πλειοψηφία μάλιστα σε ποσοστό 67% εκτιμά ότι η διάρκεια επίδρασης του θα είναι μετά το 2022, το 22% εκτιμά ως το τέλος του 2022, το 5% για 2-3 μήνες και μόλις 5% ότι δεν υπάρχει επίδραση.

Σχήμα 4: Απόψεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις αγορές

Σχήμα 5: Εκτιμώμενη διάρκεια επίδρασης πολέμου στην Ουκρανία στην Ελληνική αγορά

