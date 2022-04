Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: “Ύστατη μάχη”, ενώ εξαντλούνται τα πυρομαχικά

Δραματικό είναι το μήνυμα του Ουκρανικού στρατού στη Μαριούπολη, που όπως αναφέρει, αναμένεται η ύστατη μάχη στη Μαριούπολη.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται για «μια ύστατη μάχη» στη Μαριούπολη, στην ανατολική Ουκρανία, που πολιορκείται από το ρωσικό στρατό για περισσότερο από 40 ημέρες.

«Σήμερα θα είναι πιθανόν η ύστατη μάχη, επειδή τα πυρομαχικά μας εξαντλούνται. (...) Θα σημάνει το θάνατο για μερικούς από εμάς και την αιχμαλωσία για τους άλλους», έγραψε στο Facebook η 36η ταξιαρχία του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Αργοπεθαίνουμε», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά σας ζητούμε αληθινά να μας θυμάστε με μια καλή κουβέντα», ζήτησε η ταξιαρχία «από τους Ουκρανούς».

«Για περισσότερο από ένα μήνα, πολεμήσαμε χωρίς ανεφοδιασμό σε πυρομαχικά, χωρίς τροφή, χωρίς νερό», κάνοντας «τα αδύνατα δυνατά», αναφέρει ακόμη αυτή η μονάδα.

#Ukraine: Ukrainian indirect fire continues to strike Russian armored vehicles in #Mariupol; seen here, a (possible MT-LB based) vehicle is struck, and when ammo cooks off causes further damage and a fire to start on two T-72B tanks. (The damage looks very minor to one of them.) pic.twitter.com/oAHHC7YVm0