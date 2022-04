Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: νέες υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Για ακόμη μια ημέρα, συντηρώντας την ένταση, τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από ελληνικά νησιά.

Στο μοτίβο προκλητικότητας που συνηθίζει η Άγκυρα, πραγματοποίησε υπερπτήσεις με μαχητικά αεροσκάφη πάνω από νησιά του Αιγαίου.

Νέες υπερπτήσεις πραγματοποίησε, σήμερα, Δευτέρα 11 Απριλίου, ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πάνω από την Παναγία, τις Οινούσσες και το βορειοανατολικό άκρο της Χίου.

Συγκεκριμένα, στις 16:55 τα τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από την Παναγία και τις Οινούσσες στα 25.000 πόδια ενώ στις 16:56 πάνω από τη Χίο επίσης στις 25.000 πόδια.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το ίδιο ζεύγος τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι στις 16:29, τους Λειψούς στις 16:32 και τους Αρκιούς στις 16:33 στα 27.000 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

