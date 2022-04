Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: “με έλεγε… θεότητα και ήθελε να τον ερωτευτώ, πριν με βιάσει”

Ένταση μεταξύ των δικηγόρων, οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της δίκης. Τι ανέφερε στην κατάθεση του, ενώπιον του δικαστηρίου, ο δεύτερος μηνυτής, που κατηγορεί τον καλλιτέχνη ότι τον βίασε.

Σε έντονο κλίμα, μέσα στην δικαστική αίθουσα, συνεχίστηκε την Δευτέρα η ακροαματική διαδικασία στην δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου κατηγορείται για «βιασμό κατά συρροή» ανηλίκων και νεαρών ανδρών.

Η πλευρά της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη συνέχισε στη σημερινή συνεδρίαση την εξέταση του δεύτερου μηνυτή, που έχει καταγγείλει τον σκηνοθέτη για βιασμό.

Όπως είπε στην κατάθεση του ο 25χρονος Αιγύπτιος μηνυτής, «είχα έλλειψη στο να νιώσω ότι αξίζω κάτι που δεν είχα ποτέ: σχέσεις φροντίδας. Με έκανε να νιώθω ό,τι αξίζω ό,τι είμαι αυτή η “θεότητα” που μου έλεγε. Αυτό είναι η χειραγώγηση. Επιδίωκε να μας κάνει να τον ερωτευτούμε. Αυτό του άρεσε. Για να μην μπορούμε να τον αφήσουμε... Δεν ήταν όνειρο μου όμως να με βιάσει. Δεν ήταν όνειρο μου με βία. Με βία; Να κοιμάμαι και να έρχεται ο άλλος να με πιάνει και να νοιώθω πόνο;»

Μέσα στην δικαστική αίθουσα επικράτησε ένταση, ανάμεσα στους δικηγόρους των δύο πλευρών με το προεδρείο να αναγκάζεται να προχωρήσει σε διακοπή της δίκης, ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Μαρία Κουρτέση (συνήγορος μηνυτή): Ο συνήγορος κάνει παρελκυστικές ερωτήσεις, είναι νομικά ζητήματα.

(συνήγορος μηνυτή): Ο συνήγορος κάνει παρελκυστικές ερωτήσεις, είναι νομικά ζητήματα. Αλέξης Κούγιας (συνήγορος Δ. Λιγνάδη): Κανονικά θα έπρεπε να σας έχουν πάρει την άδεια.

(συνήγορος Δ. Λιγνάδη): Κανονικά θα έπρεπε να σας έχουν πάρει την άδεια. Μαρία Κουρτέση: Κάντε το.. όχι σε εμένα αυτά.

Κάντε το.. όχι σε εμένα αυτά. Αλέξης Κούγιας: Ποια είσαι εσύ; Ποια είσαι; Φαίνεται ποια είσαι… μια αγράμματη δικηγόρος είσαι.

Υπήρξαν ακόμη αρκετές στιγμές έντασης, κυρίως όσον αφορά στις διαφορετικές ημερομηνίες, που φέρεται να έχουν δηλωθεί στις αρχικές καταθέσεις του καταγγέλλοντα.

Ο μάρτυρας που κατέθεσε, έχει καταγγείλει τον ηθοποιό και σκηνοθέτη ότι τον βίασε, τον Αύγουστο του 2015, κατά την επίσκεψη τους στην Επίδαυρο. Ο Αλέξης Κούγιας υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία της απόφασης του μάρτυρα να προχωρήσει στην καταγγελία, αλλά και ερωτήσεις που αφορούσαν στον τρόπο και στο μέρος της γνωριμίας τους.

Η υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο, να προσκομιστούν όλες οι γραπτές και φωνητικές συνομιλίες που είχε ο εξεταζόμενος μάρτυρας, με άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

