Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ: Ραντεβού στα δικαστήρια

Νέα δικαστική διαμάχη μεταξύ του πρώην ζεύγους ηθοποιών. Σε βάρος της Χερντ αυτήν τη φορά οι κατηγορία.

Η Άμπερ Χερντ (Amber Heard) λέει ότι θα απέχει από τα social media καθώς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον πρώην σύζυγό της Tζόνι Ντεπ (Johnny Depp) στο δικαστήριο.

Η ηθοποιός, μοιράστηκε μια δήλωση στο Instagram σχετικά με την επικείμενη δίκη, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της ο Ντεπ για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα της «Washington Post» του 2018 που αναφερόταν στο πώς η Χερντ επιβίωσε από τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας που ζούσε.

«Θα είμαι εκτός σύνδεσης για τις επόμενες εβδομάδες. Όπως ίσως γνωρίζετε, θα είμαι στη Βιρτζίνια, όπου θα αντιμετωπίσω τον πρώην σύζυγό μου Τζόνι Ντεπ στο δικαστήριο», έγραψε η Χερντ. «Ο Τζόνι μου κάνει μήνυση για ένα άρθρο που έγραψα στην "Washington Post", στο οποίο εξιστορούσα την εμπειρία μου από τη βία και την ενδοοικογενειακή κακοποίηση».

«Ποτέ δεν τον κατονόμασα, μάλλον έγραψα για το τίμημα που πληρώνουν οι γυναίκες επειδή μιλούν ανοιχτά εναντίον της εξουσίας των ανδρών. Συνεχίζω να πληρώνω αυτό το τίμημα, αλλά ελπίζω ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, θα μπορώ να προχωρήσω, όπως και ο Τζόνι. Πάντα διατηρώ αγάπη για τον Τζόνι και μου προκαλεί μεγάλο πόνο που πρέπει να ζήσουμε τις λεπτομέρειες της προηγούμενης κοινής μας ζωής μπροστά στον κόσμο», συνέχισε.

Ο Ντεπ και η Χερντ συναντήθηκαν για πρώτη φορά ενώ γύριζαν το «The Rum Diaries» το 2011 και παντρεύτηκαν το 2015. Χώρισαν τον Μάιο του 2016 αφού η Χερντ ζήτησε περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία εναντίον του Ντεπ και τον κατηγόρησε για κακοποίηση.

Ενώ εκείνος αρνήθηκε ότι κακοποίησε την Χερντ, εκείνη τελικά υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016. Η λύση δόθηκε εξωδικαστικά τον Αύγουστο του ίδιου έτους με το διαζύγιο να οριστικοποιείται τον Ιανουάριο του 2017.

