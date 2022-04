Υγεία - Περιβάλλον

Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού, Δελτίο Υγείας Μαθητή και Μητρώο Εμβολιασμών (εικόνες)

Τι ειπώθηκε στην σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Οι τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τα παιδιά εμβόλια, αλλά και το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, «ψηφιακό θα είναι πλέον το Βιβλιάριο Υγείας των παιδιών, όπως ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ προχωρούν σε ψηφιοποίηση και του Ατομικού Δελτίου Υγείας που απαιτείται για την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο, αλλά και στη δημιουργία Μητρώου Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων.

«Οι τρεις Υπηρεσίες που παρουσιάσαμε σήμερα -το Μητρώο Εμβολιασμών, το Δελτίο Υγείας Μαθητή και το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας των Παιδιών- ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι κάνουμε πράξη τη μετάβαση από υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν τον πολίτη ως προς τη σχέση του με το δημόσιο, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, σε σημαντικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που αφορούν τον κρίσιμο τομέα της Υγείας. Και νομίζω ότι για όποιο γονιό έχει πάντα το μεγάλο άγχος “τι θα γίνει αν χάσει το βιβλιάριο υγείας του παιδιού του”, η απάντηση πια είναι ότι όλη αυτή η πληροφορία θα υπάρχει ψηφιακά. Και βέβαια, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανταπόκριση των γιατρών, έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν όλη την πληροφορία μέσα στο σύστημα», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Ειδικά για τα εμβόλια, νομίζω ότι όλη η εμπειρία του εμβολιασμού μάς δείχνει πια ότι αυτά τα κεντρικά συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας είναι εξαιρετικά σημαντικά και για να μπορούμε να παρακολουθούμε την ίδια την πορεία των εμβολιασμών, καθώς βρισκόμαστε ακόμα αντιμέτωποι με ένα περιθωριακό αλλά τοξικό κίνημα αντιεμβολιαστών. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι υπηρεσίες θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες, οι γονείς θα τις αγκαλιάσουν και είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους», δήλωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «νομίζω θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο, για να χαράσσουμε πολιτικές Δημόσιας Υγείας, να μπορεί αυτή η πληροφορία να είναι απολύτως προσβάσιμη και με πλήρη σεβασμό, προφανώς, στα προσωπικά δεδομένα. Αλλά να είναι τα στοιχεία προσβάσιμα στο Υπουργείο Υγείας για να μπορούμε να χαράσσουμε Δημόσια Πολιτική».





Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διαδικασία εμβολιασμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. «Υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να παρακολουθούμε την πορεία του κι αυτό είναι το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, όπου αντιλαμβάνομαι ότι τα ποσοστά εμβολιασμού είναι ακόμα χαμηλά. Και νομίζω ότι αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται και στην έλλειψη ενημέρωσης των γονιών αλλά και των εφήβων, γιατί βρίσκονται εξάλλου και τα παιδιά σε μία ηλικία όπου αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτού του εμβολίου. Εκεί πιστεύω ότι θα χρειαστούμε μία ξεχωριστή καμπάνια. Αλλά φαντάζομαι ότι και μέσα από αυτή τη βάση δεδομένων θα μπορούμε να έχουμε πολύ πιο ακριβή στοιχεία για το τι πραγματικά συμβαίνει», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Η σχετική ΚΥΑ για τις τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν σήμερα έχει υπογραφεί ήδη από τους συναρμόδιους υπουργούς ενώ οι γιατροί θα μπορούν από αύριο να ξεκινήσουν την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των παιδιών στο ψηφιακό βιβλιάριό τους. Η διαδικασία της καταχώρησης στοιχείων εμβολιασμού θα είναι πλέον αποκλειστικά ψηφιακή, ενώ οι γονείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα μέσω των κωδικών τους στο Taxisnet μετά τις 10 Μαΐου.





«Πρώτη φορά η χώρα αποκτά Μητρώο Εμβολιασμού και θα μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Ουσιαστικά, το πρώτο Μητρώο Εμβολιασμού που απεκτησε το κράτος ήταν για τον Covid-19. Κάνουμε την κρίση ευκαιρία και θεσμοθετούμε τα Μητρώα, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τα υλοποιούμε με ψηφιακό τρόπο», υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.



«Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων, το ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτιστοποίηση της πρόληψης και της οργάνωσης στοχευμένων πολιτικών υγείας. Ο σχεδιασμός αυτών των υπηρεσιών, βασίζεται στην δέσμευσή μας ότι θα αξιοποιήσουμε όσα μάθαμε από το emvolio.gov.gr σχετικά με την οργάνωση τέτοιου είδους εφοδιαστικών αλυσίδων. Η σημερινή παρουσίαση των παραπάνω υπηρεσιών στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποτελεί έκφανση αυτού ακριβώς του στόχου – και, μάλιστα, για μια κατεξοχήν ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, δηλαδή τα παιδιά. Η φιλοσοφία μας ήταν εξαρχής πολιτοκεντρική και επικεντρωμένη στη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που θα επιτρέπουν στους πολίτες να φροντίζουν την υγεία τους ευκολότερα και αποτελεσματικότερα», επεσήμανε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.





«Με το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας θα έχουμε πολύτιμα στοιχεία ιατρικής φύσεως, τα οποία θα λύσουν μεγάλες ερευνητικές ανάγκες που υπάρχουν. Ανάπτυξη παιδιών, ύψη, βάρη, παιδική παχυσαρκία, πράγματα τα οποία πλέον θα είναι όλα ψηφιακά. Θα ξέρουμε για παράδειγμα ποιο είναι το μέσο ύψος των αγοριών 2 ετών ή το μέσο βάρος. Με αυτό μπορεί να γίνει στρατηγική ολόκληρη από το Υπουργείο Υγείας πλέον, προκειμένου να εντοπιστούν οι βασικές νόσοι», ανέφερε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος Υφυπουργός για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο Θοδωρής Λιβάνιος.

Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, η αναπτυξιακή πρόοδος του παιδιού από την στιγμή που γεννιέται καταγράφεται σε έγχαρτα βιβλιάρια, με χειρόγραφες καταχωρήσεις των παιδιάτρων. Πλέον, με την ψηφιοποίηση του βιβλιαρίου υγείας, όλη η διαδικασία θα καταγράφεται ηλεκτρονικά από τον παιδίατρο μέσα από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και θα είναι προσβάσιμη από τους γονείς μέσω των κωδικών τους στο Taxisnet.



Με τον τρόπο αυτό, η καταγραφή της αναπτυξιακής προόδου του παιδιού συστηματοποιείται, περιλαμβάνοντας όλα τα ιατρικά δεδομένα τα οποία πρέπει να καταχωρούνται από τον παιδίατρο για κάθε ηλικιακή κατηγορία. Περαιτέρω, εξαλείφεται ο κίνδυνος απώλειας των δεδομένων σε περίπτωση που το βιβλιάριο χαθεί ή καταστραφεί.





Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων

Μέχρι σήμερα, η οργάνωση των βασικών παιδιατρικών εμβολίων γινόταν αποκλειστικά με προφορική συνεννόηση μεταξύ γιατρού και γονέων, χωρίς να καταγράφεται ψηφιακά η διενέργεια των συγκεκριμένων εμβολιασμών. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να μην διαθέτει δεδομένα για το πόσα παιδιά έχουν κάνει τα απαραίτητα εμβόλια.



Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασικών παιδιατρικών εμβολιασμών. Μέσα από το σύστημα θα παρέχονται επιπλέον δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα:

οι γονείς θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις για το πότε το παιδί τους πρέπει να κάνει ένα εμβόλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για Παιδιά και Εφήβους, και

γονείς και παιδίατροι θα έχουν πρόσβαση στο ιστορικό εμβολιασμών, για άμεση αξιολόγηση του ιστορικού του παιδιού.

Περαιτέρω, μέσα από το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων θα πιστοποιείται για ποιες ασθένειες έχει εμβολιαστεί ένα παιδί, πότε και από ποιον γιατρό εμβολιάστηκε. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται εφικτή η εποπτεία υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά και Εφήβους με δεδομένα ακριβείας, ώστε:

να παρακολουθούνται οι δείκτες επιδημιολογικής αξιολόγησης και

να διαμορφώνονται αντίστοιχα οι πολιτικές υγείας.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, αρχικά ο παιδίατρος θα εκδίδει μέσα από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τη συνταγή για κάθε εμβόλιο και στη συνέχεια οι γονείς θα εκτελούν τη συνταγή στο φαρμακείο. Μόλις διενεργείται ο εμβολιασμός, ο παιδίατρος θα καταχωρίζει την πράξη στο Μητρώο και αυτόματα θα προγραμματίζονται τυχόν επόμενες δόσεις, με τους γονείς να λαμβάνουν αντίστοιχες ενημερώσεις μέσω SMS και e-mail. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες και στην εφαρμογή MyHealth.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Πρόκειται για ένα ακόμα φυσικό έγγραφο το οποίο ο γονέας έπρεπε να προσκομίζει με αυτοπρόσωπη παρουσία για την εγγραφή του παιδιού του στο σχολείο. Πλέον η διαδικασία έκδοσής του ψηφιοποιείται, διευκολύνοντας γονείς και παιδιάτρους.



Ειδικότερα, ο παιδίατρος θα ξεκινά την ψηφιακή έκδοση της βεβαίωσης εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του παιδιού. Στη συνέχεια, θα καλείται να συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας, εισάγοντας τα στοιχεία που συνέλεξε κατά την εξέταση (ιατρικό ιστορικό, βάρος, ύψος, εμβολιαστική κάλυψη, λοιπές ιατρικές εξετάσεις κλπ) και τις πληροφορίες για το σχολείο. Επιπλέον, θα υφίσταται η δυνατότητα να αιτηθεί γνωμάτευση και από γιατρό άλλης ειδικότητας σε περίπτωση που ο παιδίατρος το κρίνει απαραίτητο.





Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος Υφυπουργός για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο Θοδωρής Λιβάνιος, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα, ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Χαμπίδης και ο Σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απόστολος Παπαδόπουλος».





