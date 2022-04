Life

Ουκρανία: Το “Imagine” τραγούδησε ο γιος του Τζον Λένον (βίντεο)

Το σπουδαίο αντιπολεμικό τραγούδι του πατέρα του ερμήνευσε ο γιος του Τζον Λένον. Επίκαιρο 50 χρόνια αφού γράφτηκε για το Βιετνάμ, όμως αυτήν τη φορά για την Ουκρανία.

Τη διαχρονική αντιπολεμική επιτυχία του Τζον Λένον, το «Imagine», ερμήνευσε ο γιος του Τζούλιαν, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων #StandUpForUkraine, η οποία διοργανώθηκε από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Global Citizen.

Πρόκειται για την καμπάνια μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για Ουκρανούς πρόσφυγες, με σχεδόν τα μισά να προέρχονται με τη μορφή δωρεών από κυβερνήσεις, εταιρείες και ιδιώτες . Το υπόλοιπο μέρος προήλθε ως επιχορηγήσεις και δάνεια από δημόσια ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο γιος του θρύλου των Beatles έγραψε πως για χρόνια αντιστεκόταν στην ιδέα να ερμηνεύσει αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι της εποχής του πολέμου στο Βιετνάμ. «Η μόνη περίπτωση που θα σκεφτόμουν να τραγουδήσω το «Imagine» θα ήταν αν ερχόταν πράγματι το τέλος του κόσμου», έγραψε.

Κι ήταν ο πόλεμος που τον προκάλεσε να τραγουδήσει το ιστορικό κομμάτι.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «μια ασύλληπτη τραγωδία», προσθέτει, και «ως άνθρωπος και καλλιτέχνης, ένιωσα υποχρεωμένος να απαντήσω με τον πιο δυνατό τρόπο που μπορούσα».

