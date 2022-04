Κοινωνία

Μαλένα - Ίριδα: Νέα ιατροδικαστική εξέταση για τους θανάτους τους

Εισαγγελική παρέμβαση για νέα ιατροδικαστική έρευνα σχετικά με τα αίτια θανάτου των δύο κοριτσιών.

Εισαγγελική παραγγελία για νέα ιατροδικαστική εξέταση των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου, δόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι εισαγγελείς που διενεργούν την έρευνα για το θάνατο της Τζωρτζίνας, παρήγγειλαν νέα ιατροδικαστική εξέταση για τη Μαλένα και την Ίριδα, ξεχωριστά, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια των θανάτων τους, οι οποίοι πλέον αμφισβητείται ότι ήταν από παθολογικά αίτια.

Στο πλαίσιο της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, οι εισαγγελείς Αντώνης Ελευθεριάνος και Απόστολος Ανδρέου έχουν ζητήσει να συνταχθεί από την αρχή, νέα ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια των δύο θανάτων, που σημειώθηκαν σε διάστημα 20 μηνών, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα και βέβαια το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Παράλληλα, στους εισαγγελείς θα πρέπει να διαβιβαστούν οι πλήρεις ιατρικοί φάκελοι, οι διαγνώσεις των θεραπόντων γιατρών και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες είχε υποβληθεί η άτυχη Μαλένα, ο θάνατος της οποίας η ιατροδικαστική εξέταση είχε αποδώσει σε ηπατική ανεπάρκεια. Όσον αφορά την περίπτωση της Ίριδας , η οποία πέθανε στο σπίτι του ζευγαριού, στην Πάτρα, θα αναζητηθούν οι κλήσεις στο ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της όπως και τα σχετικά έγγραφα του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε.

Οι δύο εισαγγελείς ξεκινούν δε, νέο γύρο καταθέσεων καλώντας και πάλι όλα τα πρόσωπα που έχουν εξεταστεί από την Αστυνομία ως μάρτυρες, ανάμεσά τους γιατροί και νοσηλευτές. Τα άτομα από το συγγενικό περιβάλλον του ζευγαριού, αναμένεται να κληθούν στη συνέχεια.

