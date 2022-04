Αθλητικά

Monte Carlo Masters: Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς έκαναν “ποδαρικό” με νίκη

Με το «δεξί» ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο διπλό του Monte Carlo Masters τα αδέλφια Τσιτσιπά.

Με νίκη ξεκίνησαν Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς υποχρεώσεις τους στο ταμπλό διπλού του Monte Carlo Masters, κερδίζοντας μετά 104 λεπτά, με 6-7(4), 6-4, 10-2 τους Λορέντζο Σονέγκο και Αντρέι Γκολούμπεφ, στον 1ο γύρο του τουρνουά κι εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του τουρνουά.

Τα αδέρφια Τσιτσιπά, που αγωνίζονται με Wild Card στο κυρίως ταμπλό, θα αναμετρηθούν στον επόμενο γύρο με τους «χρυσούς» Ολυμπιονίκες του Τόκιο, Νίκολα Μέκτιτς και Μάτε Πάβιτς.

Να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα ξεκινήσει αύριο (Τρίτη 12/4) την προσπάθεια υπερασπιστής του τίτλου του στο μονό, κόντρα στον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι, ο οποίος νίκησε με 7-5, 4-6, 6-3 τον Γάλλο Αρτούρ Ρiντερκνές.

