ΠΑΟΚ: Στην Τούμπα χωρίς τους οπαδούς της η Μαρσέιγ

Οριστική είναι η απόφαση για την παρουσία φιλάθλων στη ρεβάνς του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέιγ.

Οριστικά χωρίς τους οπαδούς της θα ταξιδέψει η Μαρσέιγ στη Θεσσαλονίκη για τη ρεβάνς της προσεχούς Πέμπτης (14/4) της προημιτελικής φάσης του Europa Conference League.

Μετά την παρέμβαση της ελληνικής Αστυνομίας και δη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που έστειλε σχετική επιστολή προς την UEFA, ζητώντας την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών της γαλλικής ομάδας στην Τούμπα, για λόγους ασφαλείας μετά τα όσα έγιναν πριν απ’ το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, ακολούθησε το απόγευμα της Δευτέρας (11/4) έκτακτη «σύσκεψη ασφαλείας» στελεχών της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας με επιτελείς του ΠΑΟΚ και της Μαρσέιγ.

Εκεί αποφασίστηκε να μην υπάρξει παρουσία οπαδών της γαλλικής ομάδας στην Τούμπα και τα εισιτήρια της Θύρας 8 (όπου είχε προβλεφθεί αρχικά να καθίσουν οι Γάλλοι) θα δοθούν σε οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το όλο θέμα επιβεβαίωσε σε επίσημη τοποθέτησή της στην ιστοσελίδα της και η Μαρσέιγ υπογραμμίζοντας πως «...ο σύλλογος λυπάται που οι οπαδοί του στερούνται το δικαίωμα της υποστήριξης της αγαπημένης τους ομάδας, αλλά σέβεται την απόφαση που έλαβαν οι ελληνικές αρχές».

