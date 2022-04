Κοινωνία

Απάτη με mail από την… “Αστυνομία”: Προσοχή, μην το ανοίξετε (εικόνες)

Δείτε το μήνυμα με δήθεν αποστολέα την Ελληνική Αστυνομία και τις οδηγίες από την ΕΛ.ΑΣ. με όσα πρέπει να κάνουν οι αποδέκτες – στόχοι των απατεώνων.

«Καμπανάκι» κινδύνου στους πολίτες κρούει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για ένα mail, που τις τελευταίες ημέρες φτάνει σε πολλούς αποδέκτες, με αποστολέα δήθεν την Ελληνική Αστυνομία.

Πρόκειται για e-mail που στέλνεται από απατεώνες και έχει στόχο την απόκτηση πρόσβασης σε αρχεία των πολιτών.

Πρόκειται για ένα προδήλως πλαστό αρχείο και έγγραφο, με δήθεν αποστολέα την «Γενική Διεύθυνση Ελληνικής Αστυνομίας» (σημ: δεν υπάρχει τέτοια διεύθυνση στην διάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ.), που φέρει την υπογραφή του πρώην Αρχηγού τα Αστυνομίας, Κωνσταντίνου Τσουβάλα, ο οποίος είναι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η δε… μετάφραση στα ελληνικά είναι τόσο κακή, καθώς το κείμενο αναφέρει, μεταξύ άλλων, «να ακούσετε τον εαυτό σας μέσω e-mail» και «περιμένω τη δοκιμή σας για άνοιγμα από σας (λεπτά)».

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

«Ανακοινώνεται ότι το παρακάτω κείμενο – μήνυμα, που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες.

Παρακαλούνται οι πολίτες να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό».

