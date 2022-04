Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Γιάννης Κυριόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη προκαλεί το άγγελμα του θανάτου του Γιάννη Κυριόπουλου, σε συγγενείς και στην πλειάδα των ανθρώπων που εκτιμούσαν τον ίδιο και αναγνώριζαν την σπουδαία διαδρομή του.

Κατέληξε σε ηλικία 74 ετών από κορονοιό, ο διακεκριμένος Καθηγητης Οικονομικών της Υγειας, Γιάννης Κυριοπουλος.

Ο Γιάννης Κυριόπουλος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην ΜΕΘ.

Ήταν τριπλά εμβολιασμενος, ωστόσο προσβλήθηκε από κορονοϊό, ο οποίος τον κατέβαλε, σε συνδυασμό με άλλα σοβαρά προβλήματα υγειας που αντιμετώπιζε.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και δυστυχώς ο Γιάννης Κυριόπουλος κατέληξε την Δευτέρα.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Κυριόπουλος

Ο Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD σπούδασε ιατρική και επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας.

Από το 1985 ήταν Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, ενώ είχε εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Είχε επίσης διατελέσει Σύμβουλος των Ελληνικών Κυβερνήσεων, Έκτακτος Σύμβουλος στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Έκτακτος Σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας - Πατέρας παιδιών: “Η κοινωνική υπηρεσία τα βρήκε όλα καλά στο σπίτι... τρώγλη” (βίντεο)

Βίντεο: Αστυνομικοί σπάνε πόρτα για να διασώσουν λιπόθυμη έγκυο

Δίκη Λιγνάδη: “με έλεγε… θεότητα και ήθελε να τον ερωτευτώ, πριν με βιάσει”