Μητσοτάκης για Γαλλία: το δίλημμα “πρόοδος ή συντήρηση”… θυμίζει Ελλάδα

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις μεταρρυθμίσεις και την πορεία της χώρας, στρέφοντας τα πυρά του στον ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο κομματικής εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας.

Τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο κόμμα του και τις λοιπές πολιτικές δυνάμεις, ξεκαθάρισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρεμβαίνοντας στην προσυνεδριακή συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας, στο Χαλάνδρι, με θέμα «Ψηφιακή Επανάσταση: Κράτος φιλικό προς τους πολίτες».

«Όσα συμβαίνουν στη Γαλλία έχουν ενδιαφέρουσες ομοιότητες και στην χώρα μας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως «η μάχη ανάμεσα στον Μακρόν και την Λεπέν δεν είναι ιδεολογική, αλλά μία διαφορά στην αντίληψη περί προόδου και συντήρησης. Όλα αυτά που έχουμε κάνει στο gov.gr είναι δεξιά, κεντρώα ή αριστερά; Τίποτε από όλα αυτά. Είναι σωστά και προοδευτικά. Αυτά τα πολιτικά διλήμματα θα μας συνοδεύσουν έως τις επόμενες εθνικές εκλογές που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2023. Η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την παραμονή της χώρας στο ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα κομματικά στελέχη να παραμείνουν σε δυναμική αναμονή και προετοιμασία, εν όψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «δεν σταματήσαμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, από τις εντάσεις με την Τουρκία έως τον κορονοϊό και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την παγκόσμια κρίση, που έχει πυροδοτήσει την αγορά Ενέργειας και την αύξηση του πληθωρισμού».

Ακόμη, ανέφερε πως οι αλλαγές στο ψηφιακό Κράτος και όσες αφορούν στην λειτουργία του Κράτους αποτελούν εμβληματική απόδειξη του τρόπου που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις αλλαγές με προοδευτικό πρόσημο, επισημαίνοντας πως «είναι ένδειξη σεβασμού ό,τι αντιλαμβανόμαστε πως το Κράτος αντιλαμβάνεται πως πρέπει να διευκολύνει τον πολίτη και όχι να τον ταλαιπωρεί».

Όλη η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Χαίρομαι πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, που και σε αυτήν την προσυνεδριακή διαδικασία, εδώ στο Χαλάνδρι, έχουμε τόσο μεγάλη, τόσο εντυπωσιακή προσέλευση. Και θα ήθελα κατ’ αρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα κομματικά μας στελέχη, στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής τον Παύλο Μαρινάκη, στον Γιάννη Μπρατάκο, στον Στέλιο Κονταδάκη, στον αγαπητό Σπύρο τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής μας, στη Χριστίνα. Γίνεται μία σπουδαία δουλειά σε κομματικό επίπεδο, επιτρέψτε μου να το πω και ως κάποιος ο οποίος πια είναι αρκετά παλιός στην ευρύτερη και τότε ενιαία Β΄ Αθηνών. Μου έλεγε και ο Στέλιος ότι ουδέποτε σε όλη τη χώρα έχει δει μεγαλύτερη συμμετοχή σε κομματικές εκδηλώσεις, από ό,τι τον τελευταίο χρόνο.

Κι αυτό δεν είναι απλά μία απόδειξη της αισιοδοξίας και της δύναμης της παράταξής μας. Πιστεύω ότι αποτυπώνει και το γνήσιο ενδιαφέρον πολιτών, νεοδημοκρατών, αλλά και άλλων, που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, γι’ αυτά τα οποία λέγονται σε αυτές τις συζητήσεις. Διότι θέλω να σας θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι εκλεγήκαμε τον Ιούλιο του 2019 έχοντας λάβει μία ρητή εντολή από τους πολίτες: να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ξέρω και ξέρετε ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Μία απόπειρα εισβολής στον Έβρο, εντάσεις μεγάλες με την Τουρκία, η υγειονομική περιπέτεια του κορονοϊού και τώρα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και μία πρωτοφανής παγκόσμια οικονομική κρίση, με πληθωριστικές πιέσεις και με μεγάλες αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας.

Τις διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις κρίσεις, πιστεύω, με εντιμότητα και αποτελεσματικότητα. Δεν σταματήσαμε όμως, δε σταματήσαμε ούτε στιγμή να υλοποιούμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, προς όφελος των πολιτών. Και πιστεύω ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει στο κράτος, στην ψηφιακή τους μορφή αλλά και στην φυσική τους μορφή, αποτελούν εμβληματική απόδειξη του τρόπου με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που έχουν πραγματικά προοδευτικό πρόσημο.

Είχε δίκιο ο Κυριάκος όταν είπε ότι «αυτές οι αλλαγές σχεδιάστηκαν όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση». Ήταν δε αποτέλεσμα της εμπειρίας την οποία απεκόμισα όταν ήμουν προϊστάμενος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Όταν, δηλαδή, είχα ουσιαστικά στην αρμοδιότητά μου και τα δύο χαρτοφυλάκια τα οποία εκπροσωπούνται σήμερα από δύο Υπουργούς. Μόνο που διαπίστωσα τότε ότι μπορεί να ήμουν τύποις Υπουργός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλην όμως όλη η ισχύς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν κατακερματισμένη σε διάφορα Υπουργεία. Και το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε όταν δημιουργήσαμε το νέο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν να φέρουμε όλες αυτές τις βάσεις δεδομένων και όλες τις διαδικασίες κάτω από έναν πολιτικό προϊστάμενο.

Ξεκινήσαμε δειλά με το gov.gr, και σήμερα εάν ρωτήσετε τους πολίτες ασχέτως κομματικής προέλευσης, «πείτε μου μια μεταρρύθμιση την οποία να έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και να έχει κάνει τη ζωή σας καλύτερη», από τις πολλές, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θα σας αναφέρουν το επιτυχημένο παράδειγμα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Γιατί; Γιατί πολύ απλά, με σχετικά απλές κινήσεις, κάναμε τη ζωή των πολιτών ευκολότερη. Είναι ένδειξη σεβασμού στον πολίτη να αναγνωρίζουμε ότι έχουμε υποχρέωση ως κράτος να τον διευκολύνουμε και δεν έχουμε υποχρέωση να τον ταλαιπωρούμε. Διότι μέχρι σήμερα, μέχρι τουλάχιστον να έρθει αυτή η κυβέρνηση στα πράγματα, η αντίληψη του πολίτη για το κράτος ήταν ότι το κράτος δημιουργεί προσκόμματα και εμπόδια στην επαγγελματική, στην προσωπική, στην κοινωνική του διαδρομή.

Αυτό αλλάζει. Και αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα μόλις είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Κυριάκο, μαζί με τον Θοδωρή, μαζί με τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, να παρουσιάσουμε νέες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με τα ιατρικά δεδομένα των παιδιών. Να δημιουργήσουμε, δηλαδή, ένα ουσιαστικό ψηφιακό βιβλιάριο, να μην έχουμε το άγχος -όλοι οι γονείς ξέρουμε πόσο μεγάλος μπελάς είναι να χάνουμε το βιβλιάριο υγείας των παιδιών και να μην ξέρουμε τι εμβόλια έχουν κάνει τα παιδιά μας. Και αυτό το πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ακόμα εξαιρετικά φιλόδοξα σχέδια ώστε να απλοποιήσουμε μια σειρά από διαδικασίες οι οποίες πια θα έχουν και σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα. Όποιος έχει κάνει μεταβίβαση ακινήτου ξέρει πόσο χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία είναι. Θα την απλοποιήσουμε και αυτή, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και απλοποιώντας τις διαδικασίες που κρύβονται πίσω από μία πράξη η οποία θα έπρεπε να γίνεται με μεγάλη ταχύτητα. Να, λοιπόν, μια μεταρρύθμιση η οποία διευκολύνει τον πολίτη αλλά έχει ταυτόχρονα και αναπτυξιακό πρόσημο. Το κράτος όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο η ψηφιακή του πλευρά, είναι και η φυσική του πλευρά, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι κάτω από την εποπτεία του Αναπληρωτή Υπουργού.

Για το ζήτημα αυτό δεν θα πω πολλά πράγματα -θα έχετε την ευκαιρία και στη συνέχεια να τα συζητήσετε πιο αναλυτικά- θα πω μόνο ότι αποτελεί μεγάλη τομή για την ελληνική δημόσια διοίκηση το γεγονός ότι μπορούμε να προγραμματίζουμε τις προσλήψεις σε ετήσια βάση και να τις υλοποιούμε με τρόπο αξιοκρατικό και πιο γρήγορο σε σχέση με το πώς τις υλοποιούσαμε στο παρελθόν. Θα γίνεται ένας πανελλαδικός διαγωνισμός από τον οποίο θα μπορούμε να αντλούμε στη συνέχεια επιτυχόντες για να στελεχώνουμε δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό είναι μία πολύ σημαντική τομή. Όμως ακόμα μεγαλύτερη τομή για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης, είναι η ατομική αξιολόγηση του υπαλλήλου να μπορεί να συνδέεται με πρόσθετες απολαβές. Αυτή είναι μία μεταρρύθμιση η οποία είναι συμβατή με την ιδεολογία μας.

Εμείς δεν θέλουμε την εξίσωση προς τα κάτω, αλλά για να μπορούμε να δικαιολογούμε το bonus παραγωγικότητας πρέπει να μπορούμε να μετράμε την παραγωγικότητα με κάποιο τρόπο και γι’ αυτό και θα ξεκινήσουμε από εκείνες τις δράσεις και εκείνους τους υπαλλήλους που μπορεί να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτή είναι μία μεταρρύθμιση την οποία όταν θα την υλοποιήσουμε σε όλη της την γκάμα θα συνιστά πραγματικά τομή για το Δημόσιο. Τέλος, για τα ζητήματα των Δήμων, να πω μόνο δύο κουβέντες. Το πρώτο έχει να κάνει με την απλή αναλογική και με τον βραχνά που αυτή έβαλε στις διοικήσεις των Δήμων. Με την πλήρη αδυναμία, δηλαδή, Δημάρχων οι οποίοι μπορεί να εξελέγησαν στο δεύτερο γύρο αλλά να είχαν μία μικρή, μία ισχνή παρουσία στον πρώτο γύρο, να μπορούν να διοικήσουν τους Δήμους. Το αντιμετωπίσαμε στο πλαίσιο των συνταγματικών περιορισμών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Και το δεύτερο βέβαια, το σημαντικότατο χρηματοδοτικό εργαλείο του προγράμματος «Τρίτσης», στο οποίο συνενώθηκαν και παλιά χρηματοδοτικά εργαλεία το οποίο δίνει την δυνατότητα στους Δήμους να υλοποιήσουν μία σειρά από έργα τα οποία έρχονται και συμβαδίζουν με την εθνική αναπτυξιακή μας στρατηγική. Και ήδη έχουν επιταχυνθεί πολύ οι εντάξεις στο πρόγραμμα και πολλοί Δήμοι, όλοι οι Δήμοι ουσιαστικά, θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα «Τρίτσης». Και πολλοί θα μπορούν, ήδη, να υλοποιούν έργα πριν από τις επόμενες δημοτικές εκλογές, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι μπορούμε να δώσουμε στους Δήμους τη χρηματοδότηση να υλοποιούν έργα τα οποία είναι προς όφελος των πολιτών.

Θέλω να κλείσω με μία παρατήρηση η οποία έχει να κάνει με τις διαχωριστικές γραμμές στην κοινωνία, έτσι όπως διαμορφώνονται σήμερα. Και νομίζω ότι εδώ η αναλογία είναι ενδιαφέρουσα, διότι αυτό το οποίο παρατηρούμε στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αν δείτε τι γίνεται σήμερα στην Γαλλία θα διαπιστώσετε ότι ουσιαστικά η μάχη μεταξύ του Προέδρου Macron και της Marine Le Pen δεν είναι μια ιδεολογική μάχη. Είναι μια μάχη μεταξύ δύο διαφορετικών αντιλήψεων περί προόδου και συντήρησης.

Με τον ίδιο τρόπο πιστεύω ότι διαμορφώνονται και τα πολιτικά διλήμματα στη χώρα μας. Πείτε μου εσείς αν όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνουμε στο gov.gr έχουν κομματικό χρώμα. Αν είναι Δεξιά, αν είναι Κεντρώα, αν είναι Αριστερά. Δεν είναι ούτε Δεξιά, ούτε Κεντρώα, ούτε Αριστερά. Είναι σωστά και προοδευτικά. Είναι μέτρα που σέβονται τον πολίτη και είναι μέτρα που αποδεικνύουν ότι αυτή η παράταξη βάζει πάντα τον πολίτη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της. Αυτές, λοιπόν, οι νέες διαχωριστικές γραμμές θα διαμορφώσουν το πολιτικό τοπίο και καθώς θα πηγαίνουμε και προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το ΄23. Όμως, θέλω να επαναλάβω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο κομματικός μας μηχανισμός να είναι σε απόλυτη εγρήγορση και να τελεί σε μια κατάσταση δυναμικής αναμονής και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Και το 14ο Συνέδριό μας έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την κατεύθυνση. Να εκλέξουμε τα νέα μας όργανα αλλά κυρίως, φίλες και φίλοι, θα πιστοποιήσουμε κάτι το οποίο η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών το γνωρίζει, εστω και αν μπορεί να μην μας ψηφίζουν όλοι: ότι σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την πρόοδο της χώρας, την προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, είναι η μεγάλη μας παράταξη, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ας σπεύσουμε, λοιπόν, όλοι μαζί, αγαπητέ Γραμματέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπητέ Στέλιο, να συμμετέχουμε μαζικά στο 14ο Συνέδριο και εύχομαι πραγματικά όλες οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις μέχρι τότε να συγκεντρώνουν το ίδιο ενδιαφέρον.

Διότι δεν είστε εδώ μόνο με την ιδιότητα των κομματικών στελεχών που συμμετέχουν σε μια κομματική εκδήλωση από κομματικό πατριωτισμό. Όχι. Είστε εδώ για να μπορείτε να μεταφέρετε το μήνυμα της κυβέρνησης στην κοινωνία. Αλλά για να μεταφέρετε και τα μηνύματα της κοινωνίας, μέσα από το κόμμα, στην κυβέρνηση. Γιατί αυτό σημαίνει σήμερα να μπορείς να έχεις την «υπερηφάνεια» να είσαι μέλος ενός μεγάλου προοδευτικού πατριωτικού κόμματος, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε η δυνατότητα να βρεθώ σήμερα εδώ μαζί σας στο Χαλάνδρι, να δω πολλούς παλιούς και καλούς φίλους και να ευχηθώ και στη Νομαρχιακή και στην Τοπική πάντα επιτυχίες. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και με το καλό όλοι μαζί στο 14ο Συνέδριο στις 6 Μαΐου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ».





