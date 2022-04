Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Λευκάδα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λευκάδα.

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας στη Λευκάδα, σύμφωνα την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 6χλμ δυτικά νοτιοδυτικά της Βασιλικής Λευκάδας.

Το εστιακό της βάθος εντοπίστηκε στα 14,6 χλμ.

