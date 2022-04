Κόσμος

ΗΠΑ – Τέξας: Συνελήφθη για φόνο επειδή έκανε άμβλωση!

Ο εισαγγελέας αποφάσισε μεν να βάλει στο Αρχείο την ποινική δίωξη, αλλά θεώρησε ότι καλώς έγινε η σύλληψη μετά από ειδοποίηση του νοσοκομείου.

Εισαγγελέας του Τέξας αποφάσισε χθες Δευτέρα να βάλει στο αρχείο την ποινική δίωξη σε βάρος νέας για φόνο που ασκήθηκε μερικές ημέρες αφού έκανε άμβλωση, πυροδοτώντας εθνική κινητοποίηση για την υπόθεσή της.

Η Λιζέλ Χερέρα, 26 ετών, συνελήφθη την 7η Απριλίου και κατηγορήθηκε ότι προκάλεσε «από πρόθεση τον θάνατο ενός ανθρώπου κάνοντας άμβλωση», σύμφωνα με τις αρχές τεξανής κομητείας στα σύνορα με το Μεξικό. Δεν απελευθερώθηκε παρά μετά την καταβολή εγγύησης 500.000 δολαρίων.

Χθες όμως, εισαγγελέας εντέλει εγκατέλειψε τη δίωξη σε βάρος της, σύμφωνα με δικόγραφο που συμβουλεύθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Εξετάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία στο Τέξας, είναι σαφές ότι η κυρία Χερέρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να διωχθεί ποινικά για τις πράξεις που της προσάπτονται», έκρινε ο εισαγγελέας Γκότσα Άλεν Ραμίρεζ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο εισαγγελέας διαβεβαίωσε ότι οι τοπικές αρχές είχαν λόγο να συλλάβουν τη νέα «έπειτα από ειδοποίηση νοσοκομείου», καθώς το «να αγνοήσουν τα γεγονότα θα αποτελούσε παράλειψη καθήκοντος» από πλευράς τους.

Δεν έχει γίνει σαφές μέχρι στιγμής εάν ο νόμος που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Τέξας και απαγορεύει τις αμβλώσεις από την έκτη εβδομάδα της κύησης ήταν η βάση της άσκησης ποινικής δίωξης.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της κυρίας Χερέρα είναι ενδεικτική του πόσο μεγάλη ένταση συνεχίζει προκαλεί το ζήτημα στις ΗΠΑ, την ώρα που προτάσεις νόμου για την άμβλωση –που είτε την περιορίζουν ή την προασπίζουν– συζητώνται κατά εκατοντάδες στα κοινοβούλια των πολιτειών και το Ανώτατο Δικαστήριο ενδέχεται μέσα στο καλοκαίρι να ανατρέψει το νομικό πλαίσιο που ρύθμιζε το θέμα τα προηγούμενα πενήντα χρόνια.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Λιζέλ και όλων των γυναικών στο Τέξας που ζητούν ιατρική φροντίδα, παρά τους φραγμούς και τα εμπόδια που εγείρονται συστηματικά», τόνισε η οργάνωση Planned Parenthood, η οποία διαχειρίζεται πολλές κλινικές οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα άμβλωσης σε όλες τις ΗΠΑ.

