Βόρεια Μακεδονία: Ο Γκρουέφσκι στη “μαύρη λίστα” των ΗΠΑ

Ο πρώην Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, χαρακτηρίζεται ως υπεύθυνος για σειρά «σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς στη χώρα».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έθεσε στην «μαύρη λίστα» τον πρώην πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Νίκολα Γκρούεφσκι, χαρακτηρίζοντάς τον υπεύθυνο για σειρά «σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς στη χώρα», οι οποίες «υπονομεύουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και υποσκάπτουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων».

Ανάλογες κυρώσεις επέβαλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόσο σε βάρος του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Βόρειας Μακεδονίας Σάσο Μιγιάλκοφ (πρώτος εξάδελφος του Νίκολα Γκρούεφσκι, έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για σωρεία αδικημάτων), όσο και σε βάρος μιας λειτουργού της Γενικής Εισαγγελίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Γκορντάνας Τάντιτς (Σερβοβόσνιας).

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Νεντ Πράις, «οι ενέργειές τους υπονόμευσαν το κράτος δικαίου, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημόσιες διαδικασίες στις δύο χώρες και μείωσαν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στις κυβερνήσεις τους».

Παρόμοιες κυρώσεις επέβαλε πρόσφατα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε βάρος μέλους του του συλλογικού προεδρείου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Μίλοραντ Ντόνικ (του φιλορώσου αρχηγού των Σέρβων της Βοσνίας), καθώς και σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα.

Ο Νίκολα Γκρούεφσκι διέφυγε τον Νοέμβριο του 2018 στη Βουδαπέστη, όπου ζήτησε – και έλαβε – πολιτικό άσυλο από τις αρχές της Ουγγαρίας, προκειμένου να αποφύγει την έκτιση ποινής φυλάκισης δύο ετών που του επέβαλε δικαστήριο των Σκοπίων για υπόθεση διαφθοράς.

