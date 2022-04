Life

“The 2Night Show” - Μανώλης Γκίνης: Τι ζήτησε από τον δήμαρχο Γλυφάδας

Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο "The 2Night Show". Ο Μανώλης Γκίνης, ο «Άγγελος» από τα «Καλύτερά μας χρόνια» μετά από τις παρακλήσεις του παρουσιαστή στους γονείς του κάθισε στην πολυθρόνα του καλεσμένου.

Ο 11χρονος, αφού δήλωσε ότι όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει κτηνίατρος, είχε μόνο μία επιθυμία και την εξέφρασε.

«Θα ήθελα πολύ εκεί που μένουμε ο δήμαρχος να μας έφτιαχνε ένα skate park, στη Γλυφάδα».

Ο Γρηγόρης πραγματοποίησε τη μισή επιθυμία του, πήρε τηλέφωνο τον δήμαρχο, Γιώργο Παπανικολάου που δήλωσε ότι το skate park σύντομα θα είναι έτοιμο.

Ο μικρός έμεινε άφωνος όταν ο δήμαρχος του είπε ότι η παραλία της Γλυφάδας είναι γεμάτη μπουλντόζες για να ετοιμαστεί ποδηλατόδρομος, γήπεδα αλλά και το skate park.

