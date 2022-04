Κοινωνία

Χαλάνδρι: Εμπρηστικός μηχανισμός στην πολυκατοικία του διοικητή της Ασφάλειας Αττικής

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει ο διοικητής της κρατικής ασφάλειας Αττικής

Ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια τα οποία εξερράγησαν με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και μικρής έκτασης φωτιά.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για να σβήσει την φωτιά που προκλήθηκε, ενώ τα υπολείμματα του μηχανισμού θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

