Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων κατά ιατροδικαστών: δεν μπορεί να λέμε άλλα το πρωί κι άλλα το βράδυ

Μιλώντας στο ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης Λέων μίλησε για ξεκάθαρα ευρήματα στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας, στρέφοντας τα πυρά του κατά συναδέλφων του.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Τρίτης ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μίλησε για την υπόθεση της Πάτρας.

Φανερά εκνευρισμένος, εξέφρασε την αντίθεσή του με όλη αυτή τη "μάχη" που έχει προκύψει μεταξύ ιατροδικαστών για την υπόθεση "μιλάμε για το έγκλημα του αιώνα, για 3 αγγελούδια δεν μπορεί αυτό να γίνει μάχη μεταξύ ιατροδικαστών" είπε ο κ. Λέων και συνέχισε "τα επιστημονικά ευρήματα είναι ξεκάθαρα, δεν μπορεί οι εξετάσεις της Μαλένας και της Ίριδας να είναι πεντακάθαρες και εμείς να μιλάμε για δηλητηρίαση".

"Υπάρχουν συνάδελφοι που το πρωί μιλάνε για ασφυξία και το βράδυ της ίδιας μέρας για δηλητηρίαση" είπε και τόνισε πως "στην επιστήμη δεν υπάρχουν αδιέξοδα, η λύση που δίνουν οι εισαγγελικές αρχές είναι η μόνη λύση".





