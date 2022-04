Life

“The 2Night Show” - Λευτέρης Μητσόπουλος: Για πάντα θα ζει μέσα μου, ήταν το άλλο μου μισό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λευτέρης Μητσόπουλος μιλά στον Γρηγόρη Αρναούτολγου για την αγαπημένη του γιαγιά, και ξεκαθαρίζει το τοπίο

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής "The 2Night show" ήταν ο Λευτέρης Μητσόπουλος.

Ο γνωστός κωμικός του μίλησε στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 για τη συνεργασία με το "Happy Day", για τη ζωή του στη Ναύπακτο και τη σχέση αγάπης με τη γιαγιά του, η οποία έγινε και viral.

Μόνο τα καλύτερα είχε να δηλώσει για τη δουλειά του στην πρωινή εκπομπή του ALPHA: "Σταματίνα Τσιμτσιλή, "Happy Day", είναι τέλεια, δεν θα μπορούσα να πάω κάπου καλύτερα. Περνάμε πολύ ωραία, τους κάνω και εγώ τα δικά μου και τους ξεσηκώνω".

Η αγαπημένη του γιαγιά Βάβω έκανε θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την απώλειά της, ο Λευτέρης Μητσόπουλος είπε: "Για πάντα θα ζει μέσα μου, ήταν το άλλο μου μισό. Ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Ήταν μικρό παιδί, και αυτό αγάπησα όσο μεγάλωνα και καταλάβαινα ποια είναι. Είχαμε άπειρο χρόνο μαζί".

"Δεν θα τη χρησιμοποιούσα ποτέ για το "φαίνεσθαι". Ακόμα και τώρα αν ανεβάσω ένα βιντεάκι, άνθρωποι που δεν με ξέρουν μπορεί να πουν ότι και καλά τη χρησιμοποιώ. Αν δουν όλη την ιστορία, πώς ξεκινήσαμε και μας αγάπησε ο κόσμος θα καταλάβει. Όλο αυτό ξεκίνησε τελείως στον αέρα, ελεύθερα, ανέβασε ένα βίντεό μας και ξαφνικά ο κόσμος ζητούσε και άλλο. Όποτε άρχισα να ανεβάζω και πήρε φόρα όλο αυτό, έγινε viral, και μας αγάπησαν".

Ο Λευτέρης Μητσόπουλος μοιράστηκε επίσης για τη ζωή του στη Ναύπακτο: "Εκεί ήταν το σπίτι μου. Έμενα ακριβώς δίπλα στη γιαγιά μου, ήθελα να είμαι κοντά της. Στην Αθήνα ήρθα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Πριν δούλευα με τον πατέρα μου, με το που τελείωσα το δημοτικό, δούλευα τα καλοκαίρια στην οικοδομή. Είχα ξεκινήσει σκληρά, δεν με άφηνε ο πατέρας μου, με έχωνε κανονικά. Μέχρι και τώρα, αν κατέβω και υπάρχει κάποια δουλειά θα πάω να δουλέψω".

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Καταθέτει σήμερα ο πρώτος μάρτυρας

Χαλάνδρι: Εμπρηστικός μηχανισμός στην πολυκατοικία του διοικητή της Ασφάλειας Αττικής



Βόρεια Μακεδονία: Ο Γκρουέφσκι στη “μαύρη λίστα” των ΗΠΑ