Βραζιλία – Βιάγκρα: Παραγγελία “μαμούθ” για τον στρατό!

Αγανάκτηση και σαρκασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι διευκρινίσεις του Υπουργείου Άμυνας.

Στην καρδιά πολεμικής βρέθηκε χθες Δευτέρα ο στρατός της Βραζιλίας, μετά την αποκάλυψη πως παραγγέλθηκαν 35.000 χάπια Viagra για τα μέλη του, γεγονός που πυροδότησε αγανακτισμένες αντιδράσεις, ενώ έδωσαν και πήραν τα σαρκαστικά σχόλια από χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα νοσοκομεία δεν έχουν φάρμακα, αλλά ο (ακροδεξιός Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ) Μπολσονάρου και η κλίκα του κατασπαταλάνε δημόσιο χρήμα για να αγοράσουν μικρά μπλε χαπάκια», στηλίτευσε ο κεντροαριστερός βουλευτής Ελίας Βας, προσθέτοντας πως απαίτησε εξηγήσεις από το υπουργείο Άμυνας για αυτή την «ανήθικη» παραγγελία.

Ο κοινοβουλευτικός τόνισε πως συμβουλεύθηκε τον κυβερνητικό ιστότοπο για τη διαφάνεια, που επιτρέπει στους πολίτες να ανακτούν όποτε το επιθυμούν δημόσια δεδομένα για τις κρατικές δαπάνες.

Όπως διευκρίνισε, τα έγγραφα που προσπέλασε δεν αναφέρονται ονομαστικά στο σκεύασμα Βιάγκρα· επιβεβαιώνουν όμως πως πράγματι, εγκρίθηκε δαπάνη για την αγορά δεκάδων χιλιάδων «χαπιών σιλδεναφίλης» — δηλαδή με τη δραστική ουσία του παγκοσμίως διάσημου χαπιού (της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer) για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας και της πνευμονικής υπέρτασης.

Το υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η προμήθεια σιλδεναφίλης» είχε σκοπό «τη θεραπεία ασθενών με πνευμονική υπέρταση».

Η εξήγηση του υπουργείου δεν εμπόδισε χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να επιδοθούν σε σχόλια με γερές δόσεις σαρκασμού. Ορισμένοι αναφέρθηκαν στη «dita-dura», αμετάφραστο λογοπαίγνιο για τη δικτατορία των στρατηγών στη Βραζιλία (1964-1985) και την επίδραση του Βιάγκρα. «Με αυτά τα χάπια, ο στρατός θα μπορέσει να γ****** τη δημοκρατία ακόμα πιο σκληρά», υπερθεμάτισε ο σατιρικός ιστότοπος Sensacionalista. Ενώ διαδόθηκαν επίσης χιουμοριστικά σκίτσα που εικονίζουν άρματα μάχης με τα κανόνια... πεσμένα.

Ο βουλευτής της αριστεράς Μαρσέλου Φρέισου αντιμετώπισε πιο σοβαρά το θέμα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Μπολσονάρου ενέκρινε τη συγκεκριμένη δαπάνη ενώ ο αρχηγός του κράτος πρόβαλε καταρχήν βέτο σε σχέδιο νόμου «που προέβλεπε να διανέμονται δωρεάν σερβιέτες στις πιο φτωχές Βραζιλιάνες». Ο πρόεδρος τελικά υπαναχώρησε, υπογράφοντας το νομοσχέδιο αυτό τον περασμένο μήνα.

