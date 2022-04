Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΛΑΣ: Νέα απόπειρα απάτης μέσω mail

Τι γράφει το mail που φτάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανυποψίαστων πολιτών. Πως πρέπει να αντιδράσετε αν πάρετε αυτό το μήνυμα.

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛ.ΑΣ για ψευδεπίγραφο μήνυμα που δήθεν αποστέλλεται από την Αστυνομία και το οποίο διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Το συγκεκριμένο ψευδεπίγραφο μήνυμα που γράφει, μεταξύ άλλων, ότι "μετά από κατάσχεση ηλεκτρονικής διείσδυσης στον διακομιστή σας υπόκεινται σε διάφορες νομικές διαδικασίες που ισχύουν ιδίως στο θέμα παιδική πορνογραφία, πορνογραφικός ιστότοπος, πορνό στον κυβερνοχώρο", είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν - παραπλανήσουν τους πολίτες", επισημαίνει το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

"Παρακαλούνται οι πολίτες να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό", όπως αναφέρει ακόμη η σχετική ανακοίνωση.

