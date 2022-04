Αθλητικά

Πέθανε ο Αντώνης Συκάρης

Η τραγική είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης.

Πέθανε ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Συκάρης. Η τραγική είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης.

Ο Έλληνας ορειβάτης έχασε τη ζωή του κατά την κατάβαση του από την κορυφή του Νεπάλ.

Το περιστατικό συνέβη σε υψόμετρο 7.400μ πολύ κοντά στο camp3 στις 4:00 το ξημέρωμα ώρα Νεπάλ υστερα από τεράστια σωματική και ψυχική προσπάθεια και έλλειψη πρόσθετου οξυγόνου.





