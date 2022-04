Αθλητικά

Αντώνης Συκάρης: η τελευταία ανάρτησή του στο Instagram (βίντεο)

Η αφιέρωση στην εγγονή του και η τραγική ειρωνεία, λίγες ώρες πριν χάσει τη ζωή του.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του διακεκριμένου ορειβάτη, Αντώνη Συκάρη.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, κατά την κατάβαση του από την κορυφή του Νεπάλ, λίγες ώρες πριν τον θάνατό του είχε κάνει μία ανάρτηση στο Instagram του στην οποία, υπάρχει μμία τραγική ειρωνεία. Αφιερώνει την κατάκτηση της κορυφής στην εγγονή του, αλλά και στους νεκρούς ορειβάτες που είχαν κάσει τη ζωή τους στη συγκεκριμένη κορυφή το 1998.

Χαρακτηριστικά, ανήρτησε ένα βίντεο από την προσπάθειά του και έγραψε στη λεζάντα που το συνόδευε:

«Σήμερα, 11 Απριλίου 2022, η ώρα 12:50-ώρα Νεπάλ βρίσκομαι στην κορυφή του Dhaulagiri 8.167 μέτρα».

«Θέλω να αφιερώσω αυτή την κορυφή:

Στον Νίκο Παπανδρέου και την οικογένειά του.

Στον Μπάμπη Τσουπρά και στην οικογένειά του.

Και στον Ερμή – Θεοφάνη Θεοχαροπουλο.

Ακόμα Θέλω να αφιερώσω αυτή την κορυφή σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους ορειβάτες και στη μικρή μου Ίριδα, την εγγονή μου.

Ιριδά μου είμαι στην κορφή!!!

Ο “πα” είναι στην κορυφή!!!

Ευχαριστώ όλους τους φίλους μου και τους φίλους μου που μέσα από τα social με υποστήριξαν και με βοήθησαν να φτάσω στην κορυφή!

Χάρη σε αυτούς το πέτυχα!!!

Σας αγαπώ όλους!!!».

