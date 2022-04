Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: τα στοιχεία από το τάμπλετ της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Τι έδειξε το τάμπλετ που ήταν θαμμένο με την 9χονη Τζωρτζίνα και το μέιλ.

Νέα στοιχεία αναμένεται να δουν της δημοσιότητας, στην πολύκροτη υπόθεση με τα τρία νεκρά κορίτσια στην Πάτρα, με τη Ρούλα Πισπιρίγκου να είναι κατηγορούμενη για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε η ανάσυρση του τάμπλετ με το οποίο ήταν θαμμένη η μικρή Τζωρτζίνα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει κάποια πιθανή σύνδεση με τη "διαδρομή" της κεταμίνης, ουσία που φαίνεται ότι σκότωσε το κορίτσι.

Οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές της Ρούλας Πισπιρίγκου, έχουν κατασχεθεί και γίνονται "φύλλο και φτερό" από τις αρμόδιες αρχές.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος», αποκαλύπτει σήμερα τι βρέθηκε στο τάμπλετ του 9χρονου κοριτσιού, εν αναμονή ωστόσο των τελικών ευρημάτων από την ΕΛΑΣ.

Βρέθηκαν, τρία πράγματα:

– Ενα βίντεο με το την «Πέπα το Γουρουνάκι».

– Ενα βίντεο από το γνωστό τηλεοπτικό σίριαλ «Παρά πέντε» του mega.

– Ενα βίντεο με πρωταγωνιστή τον γνωστό κωμικό Μάρκο Σεφερλή.

Οι ειδικοί που έκαναν και συνεχίζουν ακόμα να κάνουν «φύλλο και φτερό» το τάμπλετ του παιδιού, ήρθαν αντιμέτωποι με μία «έκπληξη». Δεν ήταν ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τζωρτζίνας, αφού ως ανήλικη δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει, αλλά ούτε ένας…άλλος δεύτερος της Ρούλας, που πιθανά θα μπορούσε να χρησιμοποιεί για να κάνει τις «δουλειές» της. Αντιθέτως, ήταν κι εκεί, ο ένας και μοναδικός λογαριασμός της κατηγορουμένης, που ούτως ή άλλως το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει στη διάθεσή του, από το κινητό της Ρούλας, την ώρα της σύλληψης.

Να σημειωθεί πάντως ότι τα ευρήματα στο τάμπλετ της Τζωρτζίνας που αναφέρει η εφημερίδα, δεν επαληθεύονται από αστυνομικές πηγές.

