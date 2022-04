Κοινωνία

Δίκη Μπάμπη Αναγνωνστόπουλου: “έπαιζε θέατρο από την πρώτη στιγμή”

Τι κατέθεσε ο αστυνομικός που μπήκε πρώτος στη μονοκατοικία στ Γλυκά Νερά και πήρε στην αγκαλιά του το μωρό της Καρολάιν.

Η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για την άγρια δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, έχει ξεκινήσει και πρώτος μάρτυρας κλήθηκε ο αστυνομικός, ο οποίος μαζί με τους συναδέλφους του μπήκε πρώτος στη μονοκατοικία του εγκλήματος.

Ο άνθρωπος που πήρε το μωρό της νεκρής Καρολάιν στην αγκαλιά του, λίγη ώρα μετά το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, άνοιξε τον κύκλο των καταθέσεων στη δίκη ενώπιον του ΜΟΔ.

Ο αστυνομικός που μπήκε πρώτος στο σπίτι όταν ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση για τη δήθεν ληστεία κατέθεσε όλα όσα είδε στον χώρο του εγκλήματος. Επίσης, αναφέρθηκε εκτενώς και στις αντιδράσεις του κατηγορούμενου που τον βρήκαν δεμένο και τον έλυσαν. Ο μάρτυρας χαρακτήρισε περίεργη τη συμπεριφορά του 34χρονου, ο οποίος έμοιαζε σοκαρισμένος με την πρώτη ματιά, ωστόσο αργότερα, όταν σκέφτηκε όσα έγιναν, υποστήριξε πως του έμοιαζε με θέατρο η στάση του πιλότου.

«Ήταν λίγο περίεργο. Είπαμε ότι ήταν πολύ σοκαρισμένος ή πολύ ψύχραιμος. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αντίδραση. Μου έκανε εντύπωση η ψυχραιμία του ή η έλλειψη αντίληψης της κατάστασης. Θεωρήσαμε ότι είναι σε σοκ και δεν ήθελε να πάρει το παιδί αγκαλιά. Έπρεπε κάποιος να πάρει το παιδί. Μου ζήτησε λίγο χρόνο να πάρει τους γονείς του. Τους πήρε τελικά να έρθουν να το πάρουν», υποστήριξε ο μάρτυρας και όταν ρωτήθηκε περιέγραψε τι αντίκρυσε φτάνοντας στο σημείο.

- Πρόεδρος: Το παιδί είχε καταλάβει τι είχε συμβεί;

- Αστυνομικος: Όχι, δεν έκλαιγε, ήταν σιωπηλό. Η γυναίκα ήταν δεμένη πισθάγκωνα με κάποιο ύφασμα και είχε περασμένο και ένα δεύτερο ύφασμα σαν ζακέτα. Όταν λύθηκε ο κατηγορούμενος έκατσε πάνω στο κρεβάτι και άρχισε να σκουντάει τη γυναίκα, σε κατάσταση ότι τι έχει συμβεί. Του είπαμε ότι έχει τελειώσει, είναι νεκρή. Έκανε κάποιες ενέργειες ότι βρισκόταν σε σοκ και ζήτησε να πάρει το μωρό αγκαλιά. Του το έδωσα αλλά επειδή οι κινήσεις του φαίνονταν άγαρμπες και κουνούσε το μωρό δεξιά-αριστερά σαν κούκλα, σαν σε κατάσταση θρήνου, του το πήρα αμέσως από τα χέρια.

Ο αστυνομικός ρωτήθηκε για τον κατηγορούμενο και πώς έδειχνε να αντιδρά στην ακραία συνθήκη. «Είπαμε και με τους άλλους συναδέλφους ότι είτε είναι πολύ σοκαρισμένος είτε είναι πολύ ψύχραιμος», απάντησε.

- Πρόεδρος: Δηλαδή, είδατε μία συμπεριφορά ακραία;

- Μάρτυρας: Έχουμε ξαναδεί συγγενείς θυμάτων, δεν έχω δει ξανά τέτοια αντίδραση.

- Προεδρος: Τι σας έκανε εντύπωση δηλαδή;

- Μάρτυρας: Η ψυχραιμία ή η έλλειψη αντίληψης της κατάστασης.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τις πρώτες στιγμές που έσπευσαν οι αστυνομικοί στο σημείο:

«Αρχίσαμε να συζητάμε αυτό που είδαμε και το πρώτο που συζητήσαμε είναι ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Το παράθυρο ήταν άθικτο, ήταν σαν να έχει βγει και αφεθεί στο πάτωμα. Στο ισόγειο υπήρχε μία κάμερα βγαλμένη και σπασμένη. Υπήρχε πληκτρολόγιο για συναγερμό, δεν ξέρω αν λειτουργούσε».

Ο κατηγορούμενος θέλησε να υποβάλει ερωτήσεις στον αστυνομικό μετά τον ισχυρισμό τού μάρτυρα ότι ο ίδιος κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά του και ότι ο πατέρας δεν έδειχνε αντιδράσεις ανθρώπου που μόλις έχει βιώσει μία άγρια κατάσταση, αλλά αντίθετα ήταν «σχεδόν ψυχρός».

- Κατηγορούμενος: Με στεναχωρεί που λέτε ότι μετά το συμβάν πήρα την κόρη μου αγκαλιά, με είδατε να τρέμω. Σας έδωσα το παιδί να κατέβουμε με ασφάλεια τη σκάλα και για τις επόμενες ώρες είχα την κόρη μου αγκαλιά και μεχρι να έρθουν οι γονείς μου εσείς κρατήσατε το παιδί για ένα δύο λεπτά.... Μου έκανε εντύπωση που το λέτε αυτό.

- Μάρτυρας: Το περιστατικό είναι γραμμένο σε υψηλή ανάλυση στο κεφάλι μου. Εγώ είμαι αυτός που σας έφερα κάτι να βάλετε για να μην κρυώνετε και σας έφερα τα παπούτσια σας και σας έδωσα το τηλέφωνο για τους γονείς σας. Το μωρό δεν το πήρατε καθόλου στην αγκαλιά σας. Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ αλλά δεν θυμάμαι ποιος το παρέδωσε.

- Κατηγορούμενος: Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ ήμουν στο περιπολικό με το παιδί. Κατεβαίνοντας στις σκάλες και στρίβοντας το τελευταίο κομμάτι είπατε ότι δεν είχα καμία αντίδραση όταν είδα το σκυλάκι. Είτε δεν με είδατε είτε ήταν άλλος συνάδελφος γιατί όταν το είδα το σκυλάκι μου με συγκράτησε. Περιγράφετε μία απάθεια που δεν ήταν έτσι.

- Μάρτυρας: Δεν είδα κάποια αντίδραση από εσάς. Εγώ δηλώνω την απάθεια και την ψυχρότητα σε ένα τέτοιο σκηνικό και γενικά αλλά και υποκειμενικά κρίνοντας το πώς θα αντιδρουσα εγώ με έναν νεκρό σκύλο, τη νεκρή γυναίκα και το μωρό επάνω της. Θα είχα ανέβει πάνω στο δέντρο.

- Κατηγορούμενος: Αν αυτός ο άνθρωπος που είδατε ήταν σε σοκ που μόλις διαλύθηκε η ζωή μπροστά του...

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο πιλότος «δεν έκλαψε όταν του είπα ότι η γυναίκα του είναι νεκρή και μου ζήτησε να κρατήσει το μωρό».

Η διαδικασία συνεχίζεται με την κατάθεση δεύτερου αστυνομικού.

