Οικονομία

“Capital Link Invest In Greece Forum”: Μια νέα εποχή - Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και η παρουσία του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης στην Νέα Υόρκη.

Του Θανάση Τσίτσα

Την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία θα αντέξει τους κραδασμούς της δυσμενής διεθνούς συγκυρίας, διατηρώντας τα κεκτημένα των τελευταίων ετών, υπό τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, εξέφρασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κατά την διάρκεια του ετήσιου επενδυτικού φόρουμ της Capital Link, που διοργανώθηκε στο Metropolitan Club του Μανχάτταν.

Το φετινό συνέδριο, που είχε ως τίτλο “Μια νέα εποχή - Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα” (A new New Era - A New Direction for Greece) άνοιξε με μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη και χαρακτηρίστηκε μεν από αισιοδοξία και ενδιαφέρον, αλλά και έναν παράλληλο προβληματισμό, λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο, όπως έχει καθιερωθεί, άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου, έκανε έναν σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων από το 2019 έως σήμερα αλλά και την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα έχει πλέον την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τα επιμέρους προβλήματα που επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και ο διαρκώς αυξανόμενος πληθωρισμός, δηλώνοντας σίγουρος, ωστόσο, ότι η ελληνική οικονομία θα ανταποκριθεί.

“Το 2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα. Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο”, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Κεντρικός ομιλητής στο γεύμα του Capital Link ορίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Δρ. Αλβέρτος Μπουρλάς, ενώ η Κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, τον ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου και τον Αναληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση.

Η ομιλία του καθηγητού Μπουρλά από την Pfizer στο Capital Link Forum ένας Διθύραμβος για την Ελλάδα και το εξαιρετικό επενδυτικό περιβάλλον που φτιάξαμε. Τον ευχαριστώ για τα καταπληκτικά του λόγια και για μένα προσωπικά https://t.co/PjdUqp7zuc — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 11, 2022

“Η Ελλάδα έχει μάθει στα δύσκολα”

Μιλώντας στα ΜΜΕ, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εξέφρασε την πεποίθηση πως “η Ελλάδα έχει μάθει στα δύσκολα”, προσθέτοντας ότι “έχει μάθει να υλοποιεί πολιτικές επ’ ωφελεία του πολίτη” και εκφράζοντας εμπιστοσύνη στο διαμορφωμένο επενδυτικό περιβάλλον.

“Η ελληνική οικονομία είναι ελκυστική. Τα στοιχεία καταδεικνύουν την ελκυστικότητα για επενδύσεις της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, χάρη στην υλοποίηση μιας συνεκτικής οικονομικής πολιτικής. Εδράζεται σε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, επ’ ωφελεία και των επενδύσεων, αλλά και με την υλοποίηση κρίσιμων διαρθρωτικών αλλαγών”, είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει σταθερότητα και οικονομική επιτυχία κατά τα δυο τελευταία έτη, ενώ στάθηκε και στην σημασία της εξόφλησης των δανείων του ΔΝΤ και τον θετικό αντίκτυπο στο διεθνές προφίλ της Ελλάδας.

“Η αποχώρηση του ΔΝΤ είναι πολύ ευχάριστο γεγονός για τους Έλληνες πολίτες αλλά και το προφίλ της χώρας στο εξωτερικό. Επίσης, η ανακοίνωση του κ. Ντομπρόβσκις ότι το καλοκαίρι θα βγει η Ελλάδα από την αυξημένη εποπτεία είναι άλλο ένα μεγάλο βήμα στην επενδυτική βαθμίδα, που είναι και ο τελικός μας στόχος”, είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εστίασε στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας σίγουρος πως πλέον οι ομογενείς αλλά και οι διεθνείς επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, έχουν το πλεονέκτημα της φορολογικής ασφάλειας.

“Εργαζόμαστε συστηματικά για να παρέχουμε ακόμη περισσότερη φορολογική ασφάλεια στις επενδύσεις. Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύουμε τα εργαλεία που έχουμε ήδη αναπτύξει. Δημοσιεύουμε τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους μας, είναι πλέον όλα στο διαδίκτυο και ο καθένας μπορεί να βρει τι ψάχνει. Βεβαίως υπάρχει και μια νέα διεύθυνση εξυπηρέτησης, την οποία στελεχώνουμε φέτος. Θα δώσουμε ακόμη περισσότερη έμφαση στις διεθνείς επενδύσεις"

