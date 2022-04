Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Οι “επιθέσεις” σε άλλες γυναίκες... για το Μάνο

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το παρελθόν της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που παρουσιάστηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" από την Κέλλυ Χεινοπώρου, η Ρούλα Πισπιρίγκου φέρεται να είχε επιτεθεί στο παρελθόν σε γυναίκες που θεωρούσε απειλή για τη σχέση της με το Μάνο Δασκαλάκη.

Η πρώτη επίθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, έγινε σε σούπερ - μάρκετ με φραστική επίθεση σε γυναίκα, ζητώντας τη "το λόγο" για την επικοινωνία που, όπως η Ρούλα Πισπιρίγκου πίστευε, η ίδια είχε με το σύζυγό της.

Η δεύτερη έγινε μπροστά στους θαμώνες καφετέριας σε μία υπάλληλο στην οποία επίσης επιτέθηκε φραστικά.

Τέλος, η τρίτη "επίθεση" έγινε σε ποδοσφαιρικό αγώνα του Μάνου Δασκαλάκη, οπότε και "πιάστηκε μαλλί με μαλλί" με πρώην σύντροφο του Δασκαλάκη.

Αίσθηση προκαλεί και μία ανάρτηση που είχε κάνει στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook στην οποία έγραφε "να γνωρίζει πως υπάρχουν όρια που σπάνε και την υπομονή και την ανοχή μου φρόντισε να μην τα πατήσεις άλλο"





