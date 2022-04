Life

Άγριες Μέλισσες: Αποκαλύψεις στο επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Νικηφόρος νιώθει ενοχές απέναντι στη Ρένα, αλλά και στην Ασημίνα. Ο Ζάχος με τον Λάμπρο, μετά τις αποκαλύψεις του Τάσσιου, αποφασίζουν να γραφτούν σε μια σκακιστική λέσχη για να πλησιάσουν τον άνθρωπο που μιλάει στις ταινίες. Ο Ακύλας «χτίζει» από την αρχή τους Άβαντες, κάνοντας έξαλλο τον Μελέτη που είναι αποκλεισμένος. Ο Παναγιώτης αποκαλύπτει τα αισθήματά του στη Βιολέτα, ενώ ο Σταμάτης προσπαθεί να εξιλεωθεί απέναντι στον Ζαχαρία, που τον παράτησε. Η Δρόσω μοιράζεται με τις αδελφές της τις ανησυχίες της πως μετά τον γάμο δε θα μπορεί να μένει μαζί με τον Σέργιο και η Ασημίνα ομολογεί πως κοιμήθηκε με τον Νικηφόρο. Η Κορίνα πάει στην «Πανδώρα», μαζί με τον Λευτέρη, για να ακούσει τον Μπάμπη. Ο Μελέτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αλήθεια για την Κορίνα. Η Ουρανία πάει εκδρομή με τον Άλκη, ενώ ο Κυριάκος με τον Σταμάτη βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο.

