Αιγαίο: Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 12 Απριλίου, στις 10:57, υπερπτήση πάνω από τις Οινούσσες στα 19.500 πόδια.

Την ίδια ώρα, δεύτερο ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από την Παναγιά στα 1.500 πόδια, δηλαδή μόλις στα 457,2 μέτρα.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

