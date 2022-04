Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για την Τρίτη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Η συνάντηση Δία - Ποσειδώνα, θα φέρει... θαύματα αναφέρει η αστρολόγος της εκπομπής.

Αισιοδοξία για επαγγελματικά αλλα και για προσωπικά ζητήματα, φέρνει η επόμενη περίοδος, με τη σημερινή ημέρα να είναι για τα περισσότερα ζώδια έναρξη μίας καλύτερης περιόδου.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

