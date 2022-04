Οικονομία

Μητσοτάκης - Υδρογονάνθρακες: Επιταχύνουμε τις έρευνες σε έξι περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την επιτάχυνση των ερευνών για εξόρυξη φυσικού αερίου.

«Είμαι χαρούμενος που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μια νέα αρχή και θέλω να επαναλάβω πως όταν μιλάμε για έρευνες στον τομέα φυσικού αερίου κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Έχουμε ενδείξεις που μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους. Οφείλουμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν υπάρχουν αποθέματα τα οποία είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Θα το ξέρουμε τέλος του 2023», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του κατά την επίσκεψή του στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον η μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αναζήτηση ορυκτών λύσεων που θα εγγυηθούν επάρκεια και καλύτερες τιμές αποτελούν μονόδρομο για την πατρίδα μας.

Ξεκαθάρισε ότι ο νέος δρόμος δεν μας απομακρύνει από τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών ρύπων ενώ σημείωσε πως θα πρέπει να αποφασίσουμε αν η Ελλάδα θα είναι μόνο κόμβος αποθήκευσης και μεταφοράς ή και χώρα παραγωγός φυσικού αερίου.

«Η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο στο νέο ενεργειακό τοπίο», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Ερχόμαστε να ανακοινώσουμε μια ακόμα σημαντική επιλογή, της χώρας παραγωγού πια».

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ανακοινώνουμε την επιτάχυνση των ερευνών για εξόρυξη φυσικού αερίου που γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι πιθανό να διαθέτει σε σημαντικές ποσότητες στον ηπειρωτικό και θαλάσσιο χώρα, σε ζώνες αποκλειστικής εκμετάλλευσης.

Σημείωσε ότι αφορά έξι εκτάσεις, η μία στην Ήπειρο και οι άλλες στη θάλασσα, ενώ υπογράμμισε πως η ρωσική εισβολή, η πορεία των τιμών και τα σχέδια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο μας υποχρεώνουν να αναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα ερευνών θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023 και μπορεί οι πρώτες διερευνητικές γεωτρήσεις να γίνουν πριν το τέλος του επόμενου χρόνου.

«Εφόσον έχουμε αξιοποιήσιμες ποσότητες θα υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές από εθνικό πλούτο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

ΥΠΕΝ: Τρεις πρωτοβουλίες για επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες

Νομοθετικές πρωτοβουλίες για επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες αναλαμβάνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως επεσήμανε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) για τη διερεύνηση και αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων.

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε, επίσης, ότι θα συσταθεί μία νέα ομάδα εργασίας, ενώ η ΕΔΕΥ θα απευθύνει επιστολή στους παραχωρησιούχους με την οποία θα τους ενημερώνει για την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε κοιτάσματα φυσικού αερίου σε θαλάσσιες περιοχές και όχι σε αποθέματα πετρελαίου ή χερσαία «οικόπεδα», ενώ στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατά το πρότυπο χωρών της περιοχής όπως η Αίγυπτος, που εφήρμοσε ταχείες διαδικασίες τόσο για τη διερεύνηση όσο και για την έναρξη παραγωγής υδρογονανθράκων.

1. Θα συσταθεί μια νέα task force που θα παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών.

2. Θα αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη σύντμηση των χρόνων των ερευνών.

3. Θα σταλεί επιστολή στους παραχωρησιούχους από την ΕΔΕΥ που θα τους ενημερώνει για την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: Εμπρηστικός μηχανισμός στην πολυκατοικία του διοικητή της Ασφάλειας Αττικής

Δίκη Μπάμπη Αναγνωνστόπουλου: “έπαιζε θέατρο από την πρώτη στιγμή”

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Οι “επιθέσεις” σε άλλες γυναίκες... για το Μάνο