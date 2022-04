Κόσμος

Πούτιν: Η Ρωσία θα πετύχει τους ευγενείς στόχους της στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε πως δεν υπήρχε άλλη λύση από την έναρξη της «στρατιωτικής επιχείρησης», όπως χαρακτηρίζει η Μόσχα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ρωσία «δεν είχε άλλη λύση» από την έναρξη της «στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε εκδήλωση απονομής βραβείων στο Κοσμοδρόμιο Βοστότσνι, όπως μεταδίδει το Sky News επικαλούμενο ρωσικά ΜΜΕ. «Επιχείρηση» είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί η Μόσχα για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία «θα πετύχει τους ευγενείς στόχους της» και πρόσθεσε ότι ήταν «αναπόφευκτη» η σύγκρουση με τις αντι-ρωσικές δυνάμεις της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμη ότι η χώρα του «δεν μπορεί να απομονωθεί».

Η ρωσική οικονομία οδεύει προς συρρίκνωση κατά περισσότερο από 10% το 2022, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από τα χρόνια που ακολούθησαν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, δήλωσε σήμερα ο πρώην υπουργός Οικονομικών Αλεξέι Κουντρίν.

Η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού και φυγή κεφαλαίων ενώ προσπαθεί να διαχειριστεί μια πιθανή αθέτηση πληρωμών του χρέους της, αφού η Δύση επέβαλε σαρωτικές κυρώσεις για να τιμωρήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Τα ρωσικά υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών εργάζονται αυτή τη στιγμή επί νέων προβλέψεων, δήλωσε ο Κουντρίν, ο οποίος τώρα είναι επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Η επίσημη πρόβλεψη θα είναι για συρρίκνωση πάνω από 10% περίπου», δήλωσε ο Κουντρίν, που θήτευσε ως υπουργός Οικονομικών του Πούτιν από το 2000 έως το 2011, όπως μετέδωσε το RIA.

Οι προηγούμενες προβλέψεις της ρωσικής κυβέρνησης τοποθετούσαν την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο 3% φέτος, ύστερα από ρυθμό ανάπτυξης 4,7% το 2021.

Πηγή κοντά στη ρωσική κυβέρνηση που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της δήλωσε στο Reuters ότι το υπουργείο Οικονομίας προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 10% έως 15% φέτος.

Μια συρρίκνωση κατά 10% θα ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από το 1994, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε αυτό τον μήνα ότι το ρωσικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 11,2% φέτος.

Αναλυτές σε έρευνα του Reuters στα τέλη Μαρτίου προέβλεψαν κατά μέσο όρο συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2022 κατά 7,3%, προβλέποντας αύξηση του πληθωρισμού σχεδόν στο 24%, στο υψηλότερο επίπεδό του από το 1999.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Μυστήριο με το πιστοποιητικό θανάτου της σπιτονοικοκυράς

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν βόμβες φωσφόρου

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Μάιο