Ράφα Ναδάλ: Άγνωστο πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση

Ο Ισπανός πρωταθλητής κατάφερε να πάρει 3 τίτλους φέτος πριν τραυματιστεί, αλλά η αποθεραπεία του τραβάει σε μάκρος.

Ο Ράφα Ναδάλ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του στα πλευρά και δεν θα λάβει μέρος στο 500άρι τουρνουά «Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godo» (16-24 Απριλίου), ένα από τα τουρνουά με τη μεγαλύτερη παράδοση και κύρος στο παγκόσμιο τένις.

Ο 12 φορές πρωταθλητής της διοργάνωσης, ο οποίος μετρά ήδη στο τρέχον έτος τρεις τίτλους, το Australian Open, το ATP 500 στο Ακαπούλκο και το ATP 250 στη Μελβούρνη, δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος, καθώς συνεχίζει να νιώθει ενοχλήσεις. Ως εκ τούτου ο 35χρονος σταρ, γεννημένος στην Μαγιόρκα και κάτοχος των περισσότερων Grand Slam στα χρονικά του αθλήματος (21), παραμένει εκτός δράσης, χωρίς να διευκρινίζεται ο χρόνος της επιστροφής του:

«Ο Ράφα δεν θα είναι στη Βαρκελώνη. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει στα γήπεδα. Ελπίζουμε σύντομα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του, μεγαλώνοντας την αγωνία των θαυμαστών του. Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Ναδάλ θα χρειαστεί ακόμη τρεις-τέσσερις εβδομάδες για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα του.

