Μπαρτσελόνα και Λεβαντόφσκι έδωσαν τα χέρια!

Σύμφωνα με το «TVP Sport», οι Καταλανοί προσφέρουν στον Πολωνό επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ετοιμάζει τις αποσκευές του για το ταξίδι στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με τον πολωνικό τηλεοπτικό σταθμό «TVP Sport» ο διεθνής επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου και κορυφαίος Ευρωπαίος σκόρερ την τελευταία διετία, αποφάσισε ότι θέλει να μεταγραφεί στην Μπαρτσελόνα και ήδη έχει προφορική συμφωνία με τη διοίκηση των «μπλαουγκράνα»!

Ο μάνατζερ του ολοκλήρωσε τις επαφές με τον πρόεδρο των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα, καθώς ο «Λέβα», θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μετά από δώδεκα χρόνια στην μπουντεσλίγκα, τέσσερα στη Ντόρτμουντ και οκτώ στην Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπαρτσελόνα προσφέρει στον Λεβαντόφσκι τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και ο Πολωνός σταρ ενημέρωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο των Βαυαρών, Ολιβερ Καν, πως έχει αποφασίσει να παίξει στην Ισπανία.

