Μπάμπης Αγνωστόπουλος - Δίκη: σοκαριστική η κατάθεση της ιατροδικαστή

"Η κοπέλα βασανίστηκε όπως και το σκυλάκι της", ανέφερε μεταξύ άλλων η ιατροδικαστής.

Την πεποίθησή της ότι δεν υπήρξε πάλη πριν τον θάνατο της Καρολάιν, κατέθεσε στο ΜΟΔ η ιατροδικαστής Χαρά Σπηλιωτόπουλου η οποία βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος με τους αστυνομικούς που έσπευσαν για τη δήθεν ληστεία.

Η μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο την εικόνα που αντίκρισε μπαίνοντας στην μεζονέτα και τόνισε πως τα πρώτα ευρήματα από το θύμα ήταν σαφή για την αιτία θανάτου: «Ήταν προφανής ο μηχανισμός του θανάτου. Είχε μαζευτεί αίμα στο πρόσωπο και ήταν πρησμένο. Είχε ασφυκτικές κηλίδες, χαρακτηριστικό εύρημα σε τέτοιους θανάτους. Απαιτεί πίεση και άσκηση δύναμης το πρήξιμο στα χείλη. Δεν γίνεται μόνο με ένα μαξιλάρι. Η εικόνα που έκανα ήταν ότι κάποιος έβαλε το δεξί του χέρι στο στόμα και ίσως αυτή η εκδορά είχε προκληθεί από νύχι. Δεν υπάρχουν άλλου τύπου κακώσεις. Δεν είχε πιάσει κάποιος από το μπράτσο αυτό το άτομο. Θεωρώ ότι δεν προηγήθηκε πάλη προ του θανάτου. Δεν υπήρχαν αμυντικά σημεία» τόνισε η ιατροδικαστής.

Για τα κρίσιμα στοιχεία που προέκυψαν από το ρολόι τής Καρολάιν και τους παλμούς που καταγράφηκαν η μάρτυρας ανέφερε: «Στον ασφυκτικό θάνατο περίπου για 2-3 λεπτά ο εγκέφαλος αντέχει. Μετά νεκρώνεται όποτε και να επιβιώσει το άτομο θα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Μετά σταματούν τα όργανα και τέλος η καρδιά. Στην έκθεση μου λέω ότι ο θάνατος έχει συμβεί λίγο μετά τις 4 και σίγουρα όχι μετά τις 5. Έχω μια εκτίμηση, ότι ο θάνατος μπορεί να έχει συμβεί χοντρικά μέσα σε πέντε λεπτά».

Πρόεδρος: Με παλμούς 50-60 σε τι κατάσταση βρισκόταν το θύμα;

Μάρτυρας: Αντιστοιχεί σε κατάσταση ηρεμίας, ύπνου δηλαδή. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι από τις 60 σφίξεις πηγαίνει στους 90. Εκεί κάτι έχει συμβεί.

Η μάρτυρας απέκλεισε την πιθανότητα να προκλήθηκε ο θάνατος από σφιχτό εναγκαλισμό, γιατί τότε όπως είπε «θα έπρεπε να κρατήσει κάποια λεπτά και να προκαλέσει κακώσεις που δεν βρήκαμε».

Για τον κατηγορούμενο η μάρτυρας τόνισε: «Μας προβλημάτισε ότι όσες κακώσεις υπήρχαν ήταν πολύ λεπτές, είχαν μικρό πάχος. Ήταν μόλις διακρινόμενες. Δηλαδή δεν ήταν σφιχτό το δέσιμο. Έχει να κάνει όχι με τη διάρκεια, αλλά με το πόσο σφιχτό ήταν».

Εισαγγελέας: Της είχε δαγκώσει τα χείλη;

Μάρτυρας: Όχι είναι από την πίεση. Είναι χτύπημα όχι δάγκωμα.

Αναφερόμενη στην σκυλίτσα της Καρολάιν που βρέθηκε κρεμασμένη από την εσωτερική σκάλα, η ιατροδικαστής έκανε λόγο για μια "ακραία εικόνα" για κάτι «το πρωτόγνωρο που είδα και έχω πάει σε παρά πολλά εγκλήματα. Αυτή η μυρωδιά του αίματος… ζώο θανατωμένο με αυτό τον τρόπο δεν έχω ξαναδεί. Συνήθως τα πυροβολούν… εδώ τα μπροστινά πόδια του σκύλου ήταν πάνω στον τοίχο σαν να προσπαθούσε να κρατηθεί… Δεν ξέρω τι να πω»

Πολιτική αγωγή: Άρα βασανίστηκε το ζώο;

Μάρτυρας: Όσο και η κοπέλα.

