Ο Μιχάλης Ζαμπίδης θα γίνει... πατέρας για πρώτη φορά! (βίντεο)

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε τα διπλά ευχάριστα νέα στους ακολούθους του...

Συγκεκριμένα, η σύντροφός του Μαρία είναι έγκυος και μάλιστα περιμένει δίδυμα.

Τόσο ο Μιχάλης Ζαμπίδης όσο και η αγαπημένη του ανυπομονούν σε λίγους μήνες να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τα αγγελούδια τους.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Μιχάλης Ζαμπίδης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια όμορφη σχέση, την οποία κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σύντροφός του εργάζεται στο γυμναστήριό του στη Γλυφάδα, στον χώρο της υποδοχής και το ζευγάρι κάνει μαζί πολύ σπάνιες εμφανίσεις.

Την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης έκανε γνωστή ο πρωταθλητής του kickboxing κάνοντας δηλώσεις στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Ζαμπίδη για την εγκυμοσύνη της αγαπημένης του, Μαρίας

«Μαζί με την αγαπημένη μου Μαρία περιμένουμε δύο όμορφα πλασματάκια πολύ σύντομα στη ζωή μας. Περιμένουμε δίδυμα, αλλάζω γρήγορα πίστα. Το ήθελα να πω την αλήθεια. Το ήθελα, το ένιωθα. Φύλο δεν ξέρουμε, το έχουμε αφήσει για έκπληξη. Ανυπομονώ. Είμαι οκ ό,τι και να έρθει. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος γιατί μετά από όλα τα χρόνια που έκανα σκληρό πρωταθλητισμό, μοναξιά και όλα αυτά, το σπίτι θα γεμίσει ζωή και περιμένω πως και πως αυτό το υπέροχο δώρο», είπε ο Μιχάλης Ζαμπίδης.

