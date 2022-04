Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: ανοίγει η πλατφόρμα για την 4η δόση

Ανοίγει την Τετάρτη η πλατφόρμα για την 4η δόση για πολίτες 70-79 ετών. Πότε ανοίγει για τους 60-69 ετών.

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα προκειμένου να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες ηλικίας 70-79 για τη χορήγηση της 2ης αναμνηστικής δόσης (4η δόση), στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Την Παρασκευή 15/4 θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους πολίτες 60-69 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα για τις ηλικίες 80 και άνω έχει ανοίξει από τις 7/4 και έχουν κλειστεί μέχρι σήμερα περίπου 40.000 ραντεβού.

