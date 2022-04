Κοινωνία

Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ γιορτάζει τα γενέθλιά του!

Οι συγκινητικές στιγμές για τον μικρό μαχητή της ζωής, που γιορτάζει την επέτειο της γέννησης του και το μήνυμα των γονιών του.

Ο μικρός Παναγιώτης - Ραφαήλ, που η ιστορία του συγκίνησε την Ελλάδα, πλέον βγήκε νικητής και απολαμβάνει τη νέα του ζωή.

Πριν από δύο χρόνια ο μικρός Παναγιώτης - Ραφαήλ είχε διαγνωστεί με μυϊκή ατροφία και έπρεπε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ προκειμένου να υποβληθεί σε μία εξειδικευμένη γονιδιακή θεραπεία.

Οι γονείς του Μικρούλη, με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook ευχαρίστησαν όσους βοήθησαν τον μικρό ήρωα και εξέφρασαν τη συγκίνησή τους, καθώς γιορτάζει τα 4 του χρόνια.

Χαρακτηρστικά ανέφεραν σε ανάρτηση που έκαναν: «Ο μικρός μας γιόρτασε τα γενέθλιά του με κέφι και χαρά! Σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας, την αγάπη σας και τη συνεχή στήριξη σας! Χωρίς εσάς δε θα είχαμε φτάσει ως εδώ! Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα με υγεία και όμορφες στιγμές!».

