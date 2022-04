Κόσμος

Νέα Υόρκη: Συναγερμός για πυροβολισμούς στο μετρό (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Αναφορές για πολλούς τραυματίες και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπρούκλιν, καθώς υπήρξε επεισόδιο πυροβολισμών σε σταθμό του μετρό.

Πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε ένα συμβάν που συνέβη σήμερα το πρωί (τοπική ώρα ΗΠΑ) σε έναν σταθμό του μετρό της Πόλης της Νέας Υόρκης όπου οι αρχές εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς που δεν πυροδοτήθηκαν, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, σύμφωνα με ειδησεογραφικά ΜΜΕ. Το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν, επικαλούμενα πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν ο αριθμός των τραυματιών περιλαμβάνει και αυτούς που πυροβολήθηκαν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσε στο Ρόιτερς πως αξιωματικοί της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των ανθρώπων που πυροβολήθηκαν.

Σύμφωνα με ένα tweet της αστυνομίας, «δεν υπάρχουν ενεργοί εκρηκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή».

Πλάνα από βίντεο δείχνουν μεγάλο αριθμό των δυνάμεων επιβολής του νόμου να έχουν αναπτυχθεί γύρω από τον σταθμό του μετρό, συμπεριλαμβανομένων βαριά οπλισμένων αστυνομικών και δεκάδων περιπολικών καθώς και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί, μετέδωσαν τα ΜΜΕ.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, "υπήρξαν πολλά πυρά" και "13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί".

Η κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ενημερώνεται για τις έρευνες σχετικά με το συμβάν.

??BREAKING NEWS… ??TERRORISM IN NEW YORK? ??Many people now shot in NYC Brooklyn subway and reports of UNDETONATED explosive devices at 36th St. subway station at Sunset Park. !?DEVELOPING… #BreakingNews #NYC #Shooting #IED #Brooklyn pic.twitter.com/PBCflD9ywX — Steve Norris (@SteveNorrisTV) April 12, 2022

??????#URGENT: Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available! pic.twitter.com/9HFIY2SSOP — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) April 12, 2022

#BREAKING: 5 reportedly injured in possible shooting at Sunset Park subway station in #Brooklyn, New York. Explosive ordinances reportedly found. pic.twitter.com/pNH9GxZRS4 — Fatih Artun (@fatihartun) April 12, 2022

Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 --από την 1η Ιανουαρίου έως τις αρχές Απριλίου-- ο αριθμός των συμβάντων με πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη αυξήθηκε από 260 σε 296 συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Νωρίτερα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν σε αυτό τον σταθμό προσθέτοντας ότι κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί.

Stanno facendo il giro del mondo, le immagini della sparatoria nella stazione metro di #Brooklyn, al momento sono 13 i feriti. Secondo media sono stati ritrovati, ordigni inesplosi #NewYork#Terrorisme#USApic.twitter.com/OgRBz62PtI — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) April 12, 2022

#BREAKING :

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark. All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/Y1G9CkxiKg — #VinchiCode???? (@VishnuKumbhar7) April 12, 2022





