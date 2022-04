Πολιτισμός

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανού

Θλίψη στους κόλπους της Εκκλησίας προκάλεσε η είδηση ότι Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανού εκοιμήθη.

Εκοιμήθη σε ηλικία 91 ετών ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανός νωρίς το πρωί της Τρίτης 12 Απριλίου.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στους κόλπους της Κοινότητας Σταυροδορμίου καθώς διετέλεσε πολλά χρόνια Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της και δημιούργησε έργα ανεξίτηλα στο πέρασμα του χρόνου.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ανακοινωθέν για την εκδημία του Μητροπολίτη Τρανουπόλεως Γερμανού εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, η εξόδιος ακολουθία ορίστηκε να ψαλεί το Σάββατο του Λαζάρου μετά τη Θεία Λειτουργία, που θα τελέσει ο Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέας.

Σήμερα, τελέστηκε τρισάγιο στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος περιστοιχίστηκε από Ιεράρχες του Θρόνου και κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γερμανός Χαβιαρόπουλος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1931.

Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1954.

Διάκονος χειροτονήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1967 και Πρεσβύτερος στις 12 Ιανουαρίου 1973.

Υπηρέτησε ως Εισηγητής και Κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου.

Στις 14 Ιανουαρίου 1973 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Τράλλεων, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Στις 5 Φεβρουαρίου 1987 εξελέγη τιτουλάριος Μητροπολίτης Τρανουπόλεως. Στις 2 Οκτωβρίου 1990 προήχθη σε εν ενεργεία Μητροπολίτη με τον ίδιο τίτλο.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr