Άγιος Παντελεήμονας: Στη φυλακή η μητέρα των τριών παιδιών και ο σύντροφός της

Βαριά ποινή επιβλήθηκε στη μητέρα των τριών παιδιών, που βρέθηκαν να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες, στο σπίτι της, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Του Κώστα Τάτση

Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί η 30χρόνη μητέρα που κατηγορείται για αμέλεια ανηλίκων, καθώς ζούσε με τα τρία της ανήλικα παιδιά σε ένα διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα γεμάτο κατσαρίδες και τρωκτικά Το δικαστήριο της επέβαλλε ποινή κάθειρξης οχτώ χρόνια.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες εικόνες από το σπίτι – τρώγλη, όπου ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά με την μητέρα τους και τον σύντροφο της. Τα σημάδια μάλιστα στα πόδια των παιδιών είναι εμφανέστατα την ώρα που δίπλα τους και πάνω στα κρεβάτια τους περπατούν κατσαρίδες.

«Όταν άνοιξα την πόρτα, είδα κατσαρίδες στα πιάτα των παιδιών ακόμα και στα στόματα τους», δήλωσε ο πατέρας των παιδιών στον ΑΝΤ1.

Η 30χρόνη μητέρα δεν εμφανίστηκε σήμερα στο Τριμελές Αυτόφωρο, όπου δικαζόταν για αμέλεια ανηλίκων. Ωστόσο η ποινή που της επέβαλε το δικαστήριο ήταν η μεγαλύτερη και θα οδηγηθεί αμετάκλητα στη φυλακή.

«Της επιβλήθηκε οχτώ χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή θα οδηγηθεί στις φυλακές», εξήγησε ο δικηγόρος του πατέρας, Νίκος Αθανασακόπουλος.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν .εκτός από τους αστυνομικούς που μπήκαν στο σπίτι και γείτονες της 30χρονης, που περιέγραψαν το δράμα που ζούσαν τα τρία ανήλικα

«Ακούγαμε τις φωνές και τα κλάματα των παιδιών μια φορά είχε χτυπήσει τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια μου» δήλωσε ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Το δρόμο για την φυλακή θα πάρει κι ο σύντροφός της 30χρόνης καθώς εκτός από την σημερινή ποινή εκκρεμούσαν κι άλλες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του.

