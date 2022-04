Κόσμος

Πούτιν για Ουκρανία: τραγωδία αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν είχαμε επιλογή

Κυνικός Πούτιν για την κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στην Ουκρανία. Κάνει λόγο και πάλι για fake news, αναφερόμενος στην Μπούτσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα μετά την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, στο κοσμοδρόμιο «Βαστότσνι» στην ρωσική Άπω Ανατολή, ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία προχωράει όπως έχει σχεδιασθεί και ότι η Ρωσία δεν θα αποκρύψει τίποτε για την στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία, μεταδίδει το πρακτορείο Interfax.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Ουκρανία έχει απομακρυνθεί από τις συμφωνίες που έγιναν κατά την διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη και πως οι συνομιλίες βρίσκονται σε "αδιέξοδο", μεταδίδει το πρακτορείο Interfax.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφερόμενος στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στην Μπούτσα, είπε ότι οι φωτογραφίες και πλάνα από βίντεο που δείχνουν σκοτωμένους στους δρόμους της ουκρανικής πόλης Μπούτσα είναι fake, μεταδίδει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Δήλωσε ότι, αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι μια τραγωδία, αλλά η Ρωσία δεν είχε άλλη επιλογή από το να προχωρήσει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

Είπε επίσης ότι, η Μόσχα θα απαντήσει στις προσπάθειες για απομόνωση της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και τόνισε ότι είναι ανάγκη να εμβαθύνει η ολοκλήρωση μεταξύ των δύο χωρών υπό το φως των κυρώσεων της Δύσης, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Αναφερόμενος στις δυτικές κυρώσεις, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι στην Δύση θα επικρατήσει η κοινή λογική και είπε πως αν οι εταίροι επιδεινώσουν την κατάσταση θα νοιώσουν οι ίδιοι τις συνέπειες που θα υποστούν.

Ο Πούτιν είπε ότι η ρωσική οικονομία θα προσαρμοσθεί στην νέα κατάσταση, εκτιμώντας ότι σήμερα ο κόσμος είναι πιο πολύπλοκος από την περίοδο του «Ψυχρού Πολέμου».

